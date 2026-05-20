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Farioli allontana le voci sul Milan: “Sono concentrato sul Porto. Non riesco ad immaginarmi in un altro club”

Francesco Farioli, allenatore Porto
Francesco Farioli spegne le voci che lo accostano al Milan: l'intervista dell'allenatore del Porto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb'
Redazione PM

Con la posizione di Massimiliano Allegri in bilico, uno dei nomi accostati con più alla panchina del Milan è stato quello di Francesco Farioli. L'allenatore italiano classe 1989 si è appena laureato campione di Portogallo con il Porto, staccando di 6 punti lo Sporting e di 8 il Benfica nella sua prima esperienza in 'Liga Portugal'.

Farioli al Milan? L'allenatore spegne le voci

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In una recente intervista ai microfoni di 'Tuttomercatoweb', Farioli ha parlato del suo futuro e della possibilità di allenare in Italia la prossima stagione. Il tecnico ha escluso apertamente questa opzione, chiudendo le porte in faccia al Milan e spiegando di essere totalmente concentrato sul Porto. Di seguito, un estratto delle sue parole.

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Sul distacco dall'Italia: "Sinceramente oggi non penso molto a un ritorno in Italia. La cosa curiosa è che in questa stagione non ci sono mai tornato, nemmeno nei giorni liberi o durante le soste per le nazionali. La mia vita ormai è totalmente modellata attorno al mio lavoro. Vivere all'estero per così tanto tempo si sta rivelando un'esperienza umana e professionale incredibile."

Sul futuro: "Mi sto preparando a iniziare la mia seconda stagione consecutiva sulla stessa panchina. Nelle mie precedenti tappe a Nizza e ad Amsterdam le cose sono andate diversamente. In quei casi le esperienze sono durate solo un anno, ma per una mia scelta precisa."

Sul legame con il Porto: "Qui al Porto la situazione è differente. Si è creata una connessione fortissima con il presidente André Villas-Boas. Abbiamo una totale sintonia sul modo di intendere il calcio e sulla visione del progetto da costruire. Proprio per questo motivo, oggi faccio davvero molta fatica a immaginarmi in un club diverso da questo."

Ecco chi potrebbe allenare il Milan la prossima stagione

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Se il nome di Farioli ormai è da escludere dalla lista, ci sono alcuni profili che restano caldi in vista della prossima stagione. Se Allegri dovesse lasciare il Milan, uno dei candidati principali a sostituirlo è Antonio Conte, a sua volta in uscita dal Napoli. Un'altra pista porta a Vincenzo Italiano, ma il suo destino potrebbe essere legato all'eventuale arrivo di Tony D'Amico in dirigenza.

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