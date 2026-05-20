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Milan, Ordine: “Voci vicine al Napoli mi fanno il nome di Allegri. Ecco cosa potrebbe accadere”

Massimiliano Allegri, allenatore Milan
Il giornalista Franco Ordine conferma le voci dell'interesse del Napoli per Massimiliano Allegri: le ultime sul futuro del tecnico del Milan
Redazione PM

L'ipotesi di un futuro lontano dal Milan prende sempre più piede nella testa di Allegri. Dopo le recenti tensioni con Ibrahimovic e alcune tentazioni esterne come la corte della Nazionale, il tecnico toscano potrebbe lasciare Milano al termine della stagione. Un addio che dovrebbe prescindere dalla qualificazione in Champions, ormai a una sola vittoria di distanza. Secondo le ultime indiscrezioni, uno dei club maggiormente interessati ad ingaggiarlo sarebbe il Napoli, che a breve si separerà da Antonio Conte.

Milan, Allegri al Napoli? Le parole di Ordine

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Le voci di un presunto interesse del Napoli sono state confermate anche da Franco Ordine. Secondo il giornalista ha parlato del futuro di Allegri nel suo intervento ai microfoni di 'TMW Radio'. Di seguito, un estratto delle dichiarazioni.

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La crisi di Conte a Napoli e il suo futuro: "Lunedì scorso sono stato a Napoli, subito dopo la partita contro il Bologna. Ho notato chiaramente uno sfilacciamento nel rapporto tra Conte e lo spogliatoio. Il legame con i calciatori si è esaurito, in particolare dopo l'episodio legato a Spinazzola. A questo si aggiunge la rottura quasi pubblica con lo staff medico sul tema degli infortuni. Cosa farà adesso il tecnico? Al momento penso che rimarrà fermo a casa per un anno, in attesa dell'occasione giusta".

Il retroscena sulla Nazionale e la politica federale: "Sulla panchina della Nazionale, sappiamo che Malagò penserà al nuovo commissario tecnico a partire dal 23 giugno. Avendo già il sostegno delle varie componenti, può muoversi in anticipo. Si presenterà con un progetto preparato da Marotta. Credo che per dare un tocco di romanità abbia già effettuato un sondaggio con Mancini, se non addirittura con Allegri. Negli ultimi giorni, però, la Lega Serie A ha deciso di confermare i consiglieri federali uscenti. Di conseguenza, prepariamoci al fatto che non cambierà nulla".

Il destino di Sarri e l'alternativa per il Napoli: "Il piano aziendale del Napoli prevede il taglio degli ingaggi, il mancato rinnovo di contratti in scadenza come quelli di Lobotka e Anguissa, e un forte investimento sui giovani. Questo progetto si adatta molto meglio a Sarri rispetto a quello dell'Atalanta, dove dovrebbe fare solo piccoli aggiustamenti. Lavorare con Giuntoli sarebbe positivo per lui. Bisogna però capire il piano B di De Laurentiis in caso di rifiuto del tecnico toscano. Voci vicine all'ambiente mi fanno il nome di Allegri".

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