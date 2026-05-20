PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Pedullà avverte: “Allegri? Può succedere di tutto. Attenzione al Napoli”, possibile intreccio con Conte

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Pedullà avverte: “Allegri? Può succedere di tutto. Attenzione al Napoli”, possibile intreccio con Conte

Massimiliano Allegri e Antonio Conte
Il futuro di Allegri sulla panchina del Milan resta un rebus: l'indiscrezione di Alfredo Pedullà sul Napoli e la suggestione Conte per i rossoneri
Redazione PM

Uno dei temi che continua a tenere banco in casa Milan riguarda il futuro di Allegri. Secondo le ultime indiscrezioni, il destino del tecnico toscano potrebbe non essere più legato al club rossonero la prossima stagione. Qualcuno sostiene che in caso di qualificazione in Champions la separazione sarebbe difficile, anche in virtù del rinnovo fino al 2028 che scatterebbe in automatico con il raggiungimento del quarto posto. Altri, invece, ritengono che l'addio prescinda dal ritorno del Diavolo nell'Europa che conta.

Milan, Pedullà sul futuro di Allegri

—  

Nelle ultime settimane sono emerse voci che accostano Allegri al Napoli. Il club partenopeo si prepara a salutare Conte dopo due stagioni ed è alla ricerca di un nuovo padrone per la panchina. A confermare questa tesi è stato il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Di seguito, le sue parole nel post pubblicato sul proprio account X.

LEGGI ANCHE

Allegri al Napoli e Conte al Milan?

—  

Se Allegri potrebbe approdare sulla panchina azzurra, Antonio Conte potrebbe fare il percorso inverso: da Napoli a Milano. Secondo quanto riferito da 'Calciomercato.com', oltre alla tentazione Nazionale, il tecnico leccese starebbe valutando anche una nuova esperienza in rossonero. Per il momento si tratta soltanto di ipotesi: nessun contatto concreto. Seguiranno sviluppi nelle prossime settimane per scoprire quale sarà la futura guida tecnica del Milan.

Leggi anche
Milan, stessi errori, ma Allegri corre ai ripari: la differenza con i predecessori
Verso Milan-Cagliari, in attacco spazio a Nkunku: ecco chi potrebbe affiancarlo. Le ultime da...

© RIPRODUZIONE RISERVATA