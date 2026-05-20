Il futuro di Allegri sulla panchina del Milan resta un rebus: l'indiscrezione di Alfredo Pedullà sul Napoli e la suggestione Conte per i rossoneri

Uno dei temi che continua a tenere banco in casa Milan riguarda il futuro di Allegri . Secondo le ultime indiscrezioni, il destino del tecnico toscano potrebbe non essere più legato al club rossonero la prossima stagione. Qualcuno sostiene che in caso di qualificazione in Champions la separazione sarebbe difficile, anche in virtù del rinnovo fino al 2028 che scatterebbe in automatico con il raggiungimento del quarto posto. Altri, invece, ritengono che l'addio prescinda dal ritorno del Diavolo nell'Europa che conta.

Milan, Pedullà sul futuro di Allegri

Nelle ultime settimane sono emerse voci che accostano Allegri al Napoli. Il club partenopeo si prepara a salutare Conte dopo due stagioni ed è alla ricerca di un nuovo padrone per la panchina. A confermare questa tesi è stato il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Di seguito, le sue parole nel post pubblicato sul proprio account X.