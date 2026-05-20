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Milan, papà Gimenez: “Fisicamente sta benissimo. È concentrato sul finale di stagione e sul Mondiale”

Santiago Gimenez, attaccante Milan
L'infortunio, la stagione con il Milan e i Mondiali in casa: Christian "El Chacho" Gimenez, papà di Santiago, parla di suo figlio
Redazione PM

La stagione di Gimenez al Milan è stata molto complicata. Il centravanti messicano è ancora fermo a quota 0 gol in Serie A, l'unico squillo è arrivato nei sedicesimi di Coppa Italia contro il Lecce di inizio anno. Un infortunio alla caviglia lo ha costretto ad operarsi, saltando così oltre 4 mesi di campionato e faticando a ritrovare la migliore condizione. Dopo l'arrivo in città a gennaio 2025, quando il club lo prelevò dal Feyenoord per 30 milioni di euro, e un bottino di 7 gol e 5 assist in 32 presenze complessive, l'attaccante classe 2001 potrebbe lasciare Milano già in estate. I rossoneri, infatti, stanno già valutando diversi profili di centravanti per non farsi trovare impreparati.

Milan, l'intervista al papà di Gimenez

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Suo papà è un ex calciatore argentino che ha giocato per vent'anni in Primera División, ma Santiago Gimenez ha scelto di rappresentare il Messico di sua mamma Maria Bernarda. A poche settimane dal Mondiale casalingo che il classe 2001 giocherà con la propria Nazionale, Christian "El Chacho" Gimenez, padre di Santi ha raccontato alcuni aneddoti sulla carriera del figlio e sulla sua avventura al Milan nella lunga intervista rilasciata sulle frequenze di 'Claro Sports', una radio messicana. Di seguito, un estratto delle sue parole.

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Sulle condizioni fisiche di Gimenez dopo l'infortunio: "Fisicamente lo vedo benissimo. L'infortunio non gli ha dato il minimo fastidio. È cresciuto di partita in partita, accumulando minuti, e adesso è già reduce da due gare consecutive da titolare."

Sul momento del Milan: "La squadra sta attraversando un periodo che forse non è dei migliori. Santiago, però, continua a lottare per obiettivi importanti e questo lo aiuta a rimanere concentrato sul finale di stagione".

Il retroscena: "Non mi ha risposto al telefono. L'ho chiamato poco fa, prima dell'intervista, ma non ha preso la linea", ha raccontato scherzando e tra le risate.

Sul carattere del messicano: "Siamo caratterialmente molto diversi. Se io mi infortunavo, volevo rientrare già il secondo giorno. Lui invece è molto più paziente e rispetta i tempi di recupero. Spesso noi che gli stiamo intorno ascoltiamo le critiche o guardiamo i social network, ma a lui tutto questo rumore non cambia assolutamente nulla. È un ragazzo molto cauto e questa sua maturità emotiva dà grande tranquillità anche a noi della famiglia".

Sul Mondiale 2026: "Rappresentare la selezione del proprio Paese è la cosa più bella che possa capitarti nella carriera di un calciatore. Ora che la sua stagione con il club è terminata, stiamo tutti aspettando la nuova convocazione con grandissima ansia. Santiago vive questo momento con molta calma, restando con i piedi per terra nonostante la pressione che circonda il suo nome in vista del Mondiale del 2026. Vivere a distanza lo aiuta parecchio a non ascoltare troppe voci".

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