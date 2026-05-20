Conte al Milan? Le parole di Canovi—
A rilanciare le voci di un possibile approdo di Conte sulla panchina del Milan è Dario Canovi. L'ex procuratore ha analizzato l'effetto a catena che potrebbe scatenarsi la prossima estate tra gli allenatori di Serie A. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate sulle frequenze di 'TMW Radio'.
"Conte, Allegri e Sarri: uno di loro siederà sulla panchina della Nazionale. Credo più ad Allegri che a Conte, soprattutto per i rapporti non proprio ottimi tra una parte della dirigenza del Milan e il tecnico livornese. Del resto, se scegli Allegri e lo esoneri dopo pochi mesi, significa che il problema è all'interno della società. A questo punto, è probabile che Conte vada al Milan, mentre Sarri potrebbe finire all'Atalanta".
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