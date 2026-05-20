L'addio di Antonio Conte al Napoli potrebbe indirizzare un effetto domino tra le panchine di Serie A. Al centro di questa vicenda ci sarebbe anche il Milan, che non ha ancora deciso cosa fare con Massimiliano Allegri. La nostra sensazione è che tutto dipenda dalla qualificazione in Champions League: con il quarto posto il tecnico livornese non si muove, ma in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo le due strade rischiano di separarsi.