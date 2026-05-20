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Canovi: “Se Allegri va in Nazionale il Milan prende Conte. Vi spiego perché”

Massimiliano Allegri e Antonio Conte
L'ex procuratore Dario Canovi lancia una clamorosa indiscrezione sulla possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina del Milan: queste le sue parole
Redazione PM

L'addio di Antonio Conte al Napoli potrebbe indirizzare un effetto domino tra le panchine di Serie A. Al centro di questa vicenda ci sarebbe anche il Milan, che non ha ancora deciso cosa fare con Massimiliano Allegri. La nostra sensazione è che tutto dipenda dalla qualificazione in Champions League: con il quarto posto il tecnico livornese non si muove, ma in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo le due strade rischiano di separarsi.

In questo scenario emerge la figura di Antonio Conte, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere uno dei candidati principali alla panchina del Milan in caso di licenziamento anticipato di Allegri. Una suggestione che al momento non trova riscontri concreti, ma che potrebbe prendere forma se i rossoneri non dovessero battere il Cagliari nell'ultima giornata di campionato.

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A rilanciare le voci di un possibile approdo di Conte sulla panchina del Milan è Dario Canovi. L'ex procuratore ha analizzato l'effetto a catena che potrebbe scatenarsi la prossima estate tra gli allenatori di Serie A. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate sulle frequenze di 'TMW Radio'.

"Conte, Allegri e Sarri: uno di loro siederà sulla panchina della Nazionale. Credo più ad Allegri che a Conte, soprattutto per i rapporti non proprio ottimi tra una parte della dirigenza del Milan e il tecnico livornese. Del resto, se scegli Allegri e lo esoneri dopo pochi mesi, significa che il problema è all'interno della società. A questo punto, è probabile che Conte vada al Milan, mentre Sarri potrebbe finire all'Atalanta".

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