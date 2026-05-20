"Ad oggi c'è solo una condizione per far sì che Paolo ritorni al Milan. Deve cambiare la proprietà. Dopo quello che hanno fatto liquidandolo in maniera indecente nel giro di dieci minuti, quello che chiude questa possibilità è questo fattore qui. Che lui possa tornare, che abbia voglia di tornare, che abbia tanto da dare al calcio sì, che lui abbia una preferenza è abbastanza evidente"
Ambrosini ha poi approfondito il discorso facendo riferimento al percorso di crescita fatto da parte dell'ex capitano rossonero:
Quello che c'è da dire in più di Paolo è che ha imparato a fare questa cosa qui. Cioè tutto quello che si porta dietro Paolo Maldini non gli è stato sufficiente all'inizio, perché Paolo ha imparato da Leonardo prima di tutto. Paolo arriva e si mette a guardare, perché una cosa che non dice Leonardo è che quando Paolo è arrivato ha detto a Leo: "Io questa roba non la riesco a fare. " Ha secondo me un'autonomia intellettuale che gli ha consentito di crescere in credibilità. Io non penso che un ex giocatore in automatico possa essere un bravo dirigente. Non è detto che tu lo possa essere. Se hai la capacità di stare lì a capire quello di cui c'è bisogno e metti la tua autorevolezza,la tua autonomia, la tua personalità, la tua conoscenza, la tua appartenenza che è la cosa più scontata da dire, che poi trovi nel tuo percorso, quello di Paolo è stato questo qui, trovi il modo di trasferirlo, capisci come farlo e non solo con la presenza.
L'aneddoto di Ambrosini su Maldini a Milanello—
Ambrosini va ancora più nello specifico, ricordando un aneddoto del Maldini dirigente in azione a Milanello:
"Perché i giocatori come diciamo che misurano gli allenatori, ma misurano anche i dirigenti, e la persona. E secondo me Paolo ha avuto la capacità anche di migliorare un lato empatico che magari da un certo punto di vista non era la sua caratteristica principale. Questo io un paio di volte l'ho notato. Ero andato a Milanello, lo vedevi come parlava, come si relazionava, come ascoltava, quando fai il dirigente devi stare anche ad ascoltare."
Le parole di Ambrosini riportano alla mente il tema legato al rapporto tra il Milan e la propria identità storica. Il caso Maldini, al di là delle dinamiche societarie o alle possibili scelte dirigenziali, resta una frattura che non si è ancora ricomposta nella testa di tutti i tifosi. Maldini, infatti, non è stato solo un semplice dirigente. E' stato colui che riusciva a fare da collante tra mister e calciatori ma, soprattutto, aveva il benestare dei propri tifosi. Dopo il suo addio, infatti, molti supporter rossoneri hanno richiamato a gran voce il capitano rossonero: senza di lui, i valori del Milan sarebbero andati perduti.
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