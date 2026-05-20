Le parole di Ambrosini riportano alla mente il tema legato al rapporto tra il Milan e la propria identità storica. Il caso Maldini, al di là delle dinamiche societarie o alle possibili scelte dirigenziali, resta una frattura che non si è ancora ricomposta nella testa di tutti i tifosi. Maldini, infatti, non è stato solo un semplice dirigente. E' stato colui che riusciva a fare da collante tra mister e calciatori ma, soprattutto, aveva il benestare dei propri tifosi. Dopo il suo addio, infatti, molti supporter rossoneri hanno richiamato a gran voce il capitano rossonero: senza di lui, i valori del Milan sarebbero andati perduti.