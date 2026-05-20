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Sassuolo, Grosso: “Ringrazio Allegri per le sue parole. Vi spiego come abbiamo battuto il Milan”

Fabio Grosso, allenatore Sassuolo
L'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso risponde ai complimenti che gli aveva fatto Allegri al termine della vittoria per 2-0 contro il Milan
Redazione PM

Nella 36ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026, i rossoneri sono stati sconfitti dal Sassuolo. I neroverdi si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Berardi e Laurienté, condannando il Milan alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella in casa contro l'Atalanta. Un match che ha rischiato di complicare la corsa Champions del Diavolo, ma che la vittoria di Genoa ha reindirizzato sui binari giusti. Ora la squadra di Allegri ha bisogno di una vittoria nell'ultima di campionato contro il Cagliari per avere la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta

Milan, le parole di Grosso su Allegri

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Intervistato ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio', Fabio Grosso è tornato a parlare della vittoria contro il Milan. L'allenatore del Sassuolo ha analizzato alcuni temi tattici della gara e ha risposto alle parole di Massimiliano Allegri, che si era complimentato con lui dopo il triplice fischio. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

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La risposta ai complimenti di Allegri "Ringrazio Allegri per le sue parole, l'ho già fatto di persona. Il nostro obiettivo è sempre quello di fare bene e di superare i nostri limiti. In questo periodo stiamo raccogliendo ottimi risultati. Conosco bene questo ambiente e per questo preferisco mantenere i piedi per terra. Anzi, a dire il vero, preferivo metterci la faccia nei momenti difficili piuttosto che adesso che le cose vanno nel verso giusto."

L'analisi tattica della vittoria contro il Milan "Allegri dice che sembriamo concedere spazi ma che in realtà è una trappola in cui il Milan è caduto? Bisognerebbe chiedere direttamente a lui cosa intendesse di preciso con queste parole. Di sicuro, quando affronti avversari di questo livello, servono moltissimo rispetto e tanta umiltà. Sappiamo bene che i rossoneri hanno in rosa elementi capaci di decidere la partita in qualsiasi istante."

La chiave per battere le grandi squadre "La cosa fondamentale contro queste big è mantenere una grandissima continuità nell'arco dei novanta minuti. Bisogna concedere il minor numero possibile di occasioni agli avversari. Al tempo stesso, è necessario rimanere cinici e colpire nei momenti più adatti della gara."

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