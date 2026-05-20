Nella 36ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026, i rossoneri sono stati sconfitti dal Sassuolo. I neroverdi si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Berardi e Laurienté, condannando il Milan alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella in casa contro l'Atalanta. Un match che ha rischiato di complicare la corsa Champions del Diavolo, ma che la vittoria di Genoa ha reindirizzato sui binari giusti. Ora la squadra di Allegri ha bisogno di una vittoria nell'ultima di campionato contro il Cagliari per avere la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta