La risposta ai complimenti di Allegri "Ringrazio Allegri per le sue parole, l'ho già fatto di persona. Il nostro obiettivo è sempre quello di fare bene e di superare i nostri limiti. In questo periodo stiamo raccogliendo ottimi risultati. Conosco bene questo ambiente e per questo preferisco mantenere i piedi per terra. Anzi, a dire il vero, preferivo metterci la faccia nei momenti difficili piuttosto che adesso che le cose vanno nel verso giusto."
L'analisi tattica della vittoria contro il Milan "Allegri dice che sembriamo concedere spazi ma che in realtà è una trappola in cui il Milan è caduto? Bisognerebbe chiedere direttamente a lui cosa intendesse di preciso con queste parole. Di sicuro, quando affronti avversari di questo livello, servono moltissimo rispetto e tanta umiltà. Sappiamo bene che i rossoneri hanno in rosa elementi capaci di decidere la partita in qualsiasi istante."
La chiave per battere le grandi squadre "La cosa fondamentale contro queste big è mantenere una grandissima continuità nell'arco dei novanta minuti. Bisogna concedere il minor numero possibile di occasioni agli avversari. Al tempo stesso, è necessario rimanere cinici e colpire nei momenti più adatti della gara."
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