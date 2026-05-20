Lo stesso Allegri resta legato al risultato sportivo. In caso di mancata qualificazione la sua panchina salterebbe subito. Se dovesse centrare l'obiettivo, il tecnico rimarrà solo se troverà un accordo totale con Cardinale su due condizioni : un mercato di assoluta qualità e la totale assenza di interferenze dirigenziali nelle aree di sua competenza.

Sulle sorti della panchina rossonera è intervenuto Fabrizio Biasin . Il giornalista di Libero - nel suo consueto editoriale per TuttoMercatoWeb - si è detto convinto della permanenza del tecnico livornese alla guida del Milan anche per la stagione 2026-2027:

"Max Allegri sembra destinato a restare sulla panca del Milan. La probabile qualificazione alla Champions vale il prolungamento del contratto e, in ogni caso, avrebbe poco senso non dare continuità alla guida tecnica di un gruppo che ha bisogno di certezze".