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“Cardinale ha deciso”: la rivelazione di Biasin sulla rivoluzione al Milan e sul destino di Allegri

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante Genoa-Milan 1-2 di Serie A
Il giornalista sportivo Fabrizio Biasin analizza il futuro del Milan in un editoriale su 'TuttoMercatoWeb': Massimiliano Allegri verso la conferma in caso di Champions League, ma il proprietario Gerry Cardinale prepara una rivoluzione societaria
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara all'atto finale della stagione 2025-2026. Grazie alla vittoria sul campo del Genoa, i rossoneri si trovano al terzo posto in classifica con 70 punti in 37 partite, a pari merito con la Roma. Il calcolo per l'Europa è aritmetico: battendo il Cagliari a San Siro domenica 24 maggio (ore 20:45), il Diavolo staccherà il pass per la prossima Champions League.

La scure di Gerry Cardinale sull'organigramma rossonero

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Una volta - si spera - raggiunti i verdetti del campo, il proprietario Gerry Cardinale darà il via alle valutazioni definitive. Nessuno sembra al riparo dalla linea dura del fondo RedBird. I ruoli in forte bilico all'interno della dirigenza sono molteplici:

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  • Zlatan Ibrahimović (Senior Advisor)

  • Giorgio Furlani (Amministratore Delegato)

  • Igli Tare (Direttore Sportivo)

    • Lo stesso Allegri resta legato al risultato sportivo. In caso di mancata qualificazione la sua panchina salterebbe subito. Se dovesse centrare l'obiettivo, il tecnico rimarrà solo se troverà un accordo totale con Cardinale su due condizioni: un mercato di assoluta qualità e la totale assenza di interferenze dirigenziali nelle aree di sua competenza.

    Il controcorrente Biasin: "Allegri resta, la rivoluzione sarà societaria"

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    Sulle sorti della panchina rossonera è intervenuto Fabrizio Biasin. Il giornalista di Libero - nel suo consueto editoriale per TuttoMercatoWeb - si è detto convinto della permanenza del tecnico livornese alla guida del Milan anche per la stagione 2026-2027:

    "Max Allegri sembra destinato a restare sulla panca del Milan. La probabile qualificazione alla Champions vale il prolungamento del contratto e, in ogni caso, avrebbe poco senso non dare continuità alla guida tecnica di un gruppo che ha bisogno di certezze".

    Nonostante le voci che accostano Allegri alla Nazionale Italiana e al Napoli di Aurelio De Laurentiis, Biasin smorza parzialmente i rumors di mercato analizzando anche le posizioni degli altri allenatori di grido sulla bocca di tutti:

    "Solo la Nazionale può far vacillare Max. Ma occhio alla candidatura di Roberto Mancini, che resta uno dei papabili. Antonio Conte? Per lui è più probabile un anno sabbatico. La rivoluzione rossonera, invece, arriverà fuori dal campo. Cardinale ha deciso".

    I verdetti della prossima settimana stabiliranno se le impressioni sui piani di RedBird troveranno un riscontro concreto nei fatti.

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