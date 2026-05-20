Anche la Dea, con Cristiano Giuntoli in dirigenza, sembra una delle concorrenti più spietate per Sari. Mentre, però, i partenopei aspettano una risposta, De Laurentiis ha già preparato un piano B. Il nome, infatti, come già detto precedentemente, è quello di Massimiliano Allegri.
Nelle ultime ore il presidente azzurro avrebbe intensificato i contatti con l'allenatore del Milan, ricevendo anche segnali di apertura importanti. Allegri convince per esperienza e capacità gestionale, caratteristiche che il Napoli considera molto fondamentali.
L'allenatore, però, resta legato al Milan da un contratto molto importante, sia dal punto di vista legato alla durata sia dal lato economico: contratto fino al 2027 a 5 milioni netti a stagione, ma che si può estendere al 2028 con adeguamento di stipendio (6 milioni) in caso di qualificazione in Champions League. Molto, perciò, dipenderà anche dalle scelte fatte dal Milan.
Il confronto con Sarri—
A far la differenza, come sempre, sono anche i numeri. La stagione di Allegri racconta una squadra concreta ma che, con il passare del tempo, non è stata poi così tanto continua, anche se i numeri sono assolutamente positivi: 37 partite giocate, 52 gol segnati e 33 subiti. Ma non è tutto: 36 gli assist complessivi, con una media punti di 1,85 a partita.
Diverso, invece, il rendimento dei biancocelesti di Sarri. Il tecnico toscano ha fatto realizzare ai propri ragazzi solamente 39 reti, ma altrettanto sono quelle incassate, con 26 assist totali. Numeri che fotografano una squadra meno brillante e più vulnerabile per quanto riguarda il lato difensivo.
Il confronto, però, sottolinea due filosofie ben differenti. Sarri punta molto sull'organizzazione offensiva e il possesso palla, Allegri invece offre pragmatismo. Il dubbio di De Laurentiis, infatti, resta questo: affidarsi nuovamente al gioco di Sarri, che in realtà già conosce molto bene, o puntare sulla nuova esperienza con Allegri in panchina?
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