Il nome di Massimiliano Allegri torna in discussione, ma lo fa in ottica Napoli. Sono giorni di fuoco, infatti, quelli in casa azzurra, con il futuro della panchina che entra sempre più nel vivo. Dopo la certezza legata all'addio di Antonio Conte, De Laurentiis ha deciso di accelerare i casting per regalare alla squadra una nuova guida tecnica e, tra i tanti nomi, è spuntato quello dell'attuale allenatore del Milan .

Milan, Allegri piace al Napoli, ma non è l'unico nome

Il primo nome finito sulla lista di De Laurentiis è quello di Maurizio Sarri. L'allenatore della Lazio, che ha militato al Napoli dal 2015 al 2018, è considerato un profilo ideale per l'identità tattica che riesce a dare alla squadra. Il tecnico toscano, però, è ancora legato alla Lazio con un contratto fino al 2028 e, nelle prossime ore, è attesa una risposta alla proposta del Napoli: biennale da 2,5 milioni a stagione. Offerta molto simile a quella presentata dall'Atalanta.