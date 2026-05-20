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“Altro che bel gioco, vi dico io dove va a finire”: Zazzaroni rompe il silenzio sul futuro di Allegri al Milan

Ivan Zazzaroni sul Milan di Massimiliano Allegri
Il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni difende Massimiliano Allegri al podcast 'Numer1' ed evoca il paragone con Arrigo Sacchi. Ma sul futuro al Milan lancia un avvertimento che gela i tifosi rossoneri. Ecco l'intervento del direttore del 'CorSport'
Daniele Triolo Redattore 

Il successo per 2-1 sul campo del Genoa – firmato dal rigore di Christopher Nkunku e dalla rete di Zachary Athekame – ha ridato ossigeno al Milan di Massimiliano Allegri dopo i passi falsi contro Sassuolo e Atalanta.

I rossoneri salgono così a quota 70 punti in classifica, mantenendo il terzo posto a pari merito con la Roma di Gian Piero Gasperini. Il destino europeo resta nelle mani del Diavolo: una vittoria domenica 24 maggio alle 20:45 contro il Cagliari a San Siro garantirebbe l'accesso alla prossima Champions League.

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Il bivio societario di Gerry Cardinale

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Centrare la Champions significherebbe raggiungere l'obiettivo minimo stagionale, garantendo una boccata d'aria fresca alle casse del club di Via Aldo Rossi. Il futuro della panchina resta tuttavia un rebus legato alle decisioni del proprietario Gerry Cardinale, chiamato la prossima settimana a scegliere tra due strade:

  • Continuità: avallare le richieste di Allegri per un mercato con profili di grido e una maggiore coesione dirigenziale.

  • Rivoluzione: optare per un cambio radicale, anche dell'area tecnica, a stagione conclusa.

    • Lo show di Zazzaroni: "La fortuna di Sacchi e il futuro di Max"

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    A difendere l'operato dell'allenatore livornese ci ha pensato intanto Ivan Zazzaroni. Intervenuto nel podcast Numer1, il direttore del Corriere dello Sport ha paragonato Allegri a storici ex tecnici rossoneri come Arrigo Sacchi e Alberto Zaccheroni, usando parole molto colorite sulla componente della fortuna nel calcio:

    "Pensate a Allegri che fino a sabato mattina era fatto fuori, quinto, fallito, distrutto, bollito. Poi improvvisamente succede una cosa incredibile: vincono tutte tranne la Juventus che perde in casa. Ecco, dopo il 'culo' di Sacchi e quello di Zaccheroni, adesso c'è il 'culo' di Allegri, ragazzi".

    Zazzaroni ha poi ironizzato sul dibattito estetico che da sempre accompagna il tecnico toscano:

    "Attenzione a questa componente, perché se domenica prossima le cinque squadre giocheranno in contemporanea alle 20:45, questo arriva terzo. Tutte le teorie del bel gioco contro il risultato, sapete dove vanno a finire? Lo dico? Nel 'culo' di Allegri".

    Il giornalista, qualche giorno fa, aveva lanciato una clamorosa indiscrezione sul lungo periodo: anche in caso di qualificazione in Champions League, Allegri lascerà il Milan a fine stagione. Una rivelazione che, dato il noto legame di amicizia tra l'opinionista e l'allenatore, fa tremare la tifoseria rossonera.

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