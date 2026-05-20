Blitz della dirigenza a Milanello e tre premi speciali—
Alla ripresa degli allenamenti, per manifestare la vicinanza della società a tecnico e squadra, erano presenti l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare.
I dirigenti hanno colto l'occasione per consegnare delle targhe ricordo a tre pilastri dello spogliatoio che hanno raggiunto traguardi importanti con la maglia rossonera:
L'evento ha però una doppia chiave di lettura. Con il "rompete le righe" ormai imminente, la premiazione potrebbe suonare come un ringraziamento anticipato. I due calciatori inglesi (Tomori e Loftus-Cheek), infatti, rimangono tra i principali indiziati a essere protagonisti del mercato in uscita a partire dal prossimo mese.
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