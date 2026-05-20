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Milan, blitz della dirigenza a Milanello prima del Cagliari: tre premiazioni e un forte indizio di mercato

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista AC Milan, qui durante una seduta di allenamento con i rossoneri a Milanello
L'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare a Milanello per supportare il Milan di Massimiliano Allegri in vista del Cagliari. Consegnate tre targhe speciali, ma due big restano con le valigie in mano. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

Dopo il successo per 2-1 contro il Genoa a Marassi e un lunedì di meritato riposo, il Milan di Massimiliano Allegri si è ritrovato nel centro sportivo di Milanello per iniziare la preparazione in vista del match decisivo contro il Cagliari, valido per la 38esima e ultima giornata di Serie A.

I calcoli per la qualificazione in Champions League

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I rossoneri hanno un obiettivo chiaro per centrare l'Europa che conta, evitando di guardare i risultati delle dirette concorrenti (Roma, Como e Juventus).

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  • Con una vittoria (quota 73 punti): qualificazione aritmetica in Champions League.

  • Con un pareggio (quota 71 punti): il Milan dovrà sperare in uno o più passi falsi delle rivali.

  • In caso di sconfitta: scenario non preso in considerazione a 'Casa Milan', nonostante il Cagliari di Fabio Pisacane – già salvo – non abbia intenzione di regalare nulla.

    • Blitz della dirigenza a Milanello e tre premi speciali

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    Alla ripresa degli allenamenti, per manifestare la vicinanza della società a tecnico e squadra, erano presenti l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare.

    I dirigenti hanno colto l'occasione per consegnare delle targhe ricordo a tre pilastri dello spogliatoio che hanno raggiunto traguardi importanti con la maglia rossonera:

  • Mike Maignan: premio per il superamento delle 200 presenze complessive (attualmente a quota 203).

  • Fikayo Tomori: riconoscimento per il superamento delle 200 presenze complessive in rossonero (sono 213 presenze).

  • Ruben Loftus-Cheek: targa celebrativa per aver toccato quota 100 presenze nel match di domenica scorsa contro il Genoa.

    • L'evento ha però una doppia chiave di lettura. Con il "rompete le righe" ormai imminente, la premiazione potrebbe suonare come un ringraziamento anticipato. I due calciatori inglesi (Tomori e Loftus-Cheek), infatti, rimangono tra i principali indiziati a essere protagonisti del mercato in uscita a partire dal prossimo mese.

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