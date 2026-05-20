L'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare a Milanello per supportare il Milan di Massimiliano Allegri in vista del Cagliari. Consegnate tre targhe speciali, ma due big restano con le valigie in mano. Il punto

Dopo il successo per 2-1 contro il Genoa a Marassi e un lunedì di meritato riposo, il Milan di Massimiliano Allegri si è ritrovato nel centro sportivo di Milanello per iniziare la preparazione in vista del match decisivo contro il Cagliari, valido per la 38esima e ultima giornata di Serie A.