Milan-Goretzka, arriva la conferma di Moretto: “Ha parlato con tutti, ecco quando darà la risposta definitiva”
Regia affidata a Modrić e tre ballottaggi caldi per Allegri—
La grande novità di formazione sarà rappresentata dal ritorno dal primo minuto, in cabina di regia nel 3-5-2, di Luka Modrić. Dopo aver saltato gli impegni contro Sassuolo, Atalanta e Genoa, il Pallone d'Oro 2018 scenderà in campo con una maschera protettiva per lo zigomo sinistro, prendendo il posto di Samuele Ricci.
Per il resto, Allegri deve sciogliere tre dubbi principali:
Leao parte dalla panchina: la scelta sul partner di Nkunku—
In attacco si registra il rientro dopo il turno di stop di Rafael Leão, il quale però dovrebbe iniziare dalla panchina in quella che si preannuncia come la sua probabile ultima apparizione a San Siro.
Accanto alla certezza Christopher Nkunku – reduce da due gol consecutivi su calcio di rigore – Allegri schiererà un centravanti d'area: al momento Santiago Giménez è in netto vantaggio nel ballottaggio con Niclas Füllkrug.
Milan-Cagliari, lo schieramento ufficiale dei rossoneri—
Ecco la probabile formazione del Milan per la sfida decisiva di domenica sera:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (De Winter), Gabbia, Pavlović; Athekame (Saelemaekers), Fofana (Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez.
A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Saelemaekers, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Estupiñán, Pulisic, R. Leão, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
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