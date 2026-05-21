La probabile formazione di Milan-Cagliari, partita della 38esima giornata di Serie A di domenica 24 maggio a 'San Siro': l'allenatore Massimiliano Allegri ritrova Luka Modrić in cabina di regia. Tutti i ballottaggi in difesa, sulle fasce e in...

Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 24 maggio alle ore 20:45 a 'San Siro', sarà l'atto finale della stagione rossonera. Per il Diavolo l'importanza del match è vitale: con una vittoria, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri conquisterebbe l'accesso aritmetico alla prossima Champions League.