PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Cagliari, la probabile formazione di Allegri: tre ballottaggi a sorpresa e la decisione su Modrić

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Milan-Cagliari, la probabile formazione di Allegri: tre ballottaggi a sorpresa e la decisione su Modrić

Christopher Nkunku, attaccante AC Milan, qui durante Genoa-Milan 1-2 di Serie A
La probabile formazione di Milan-Cagliari, partita della 38esima giornata di Serie A di domenica 24 maggio a 'San Siro': l'allenatore Massimiliano Allegri ritrova Luka Modrić in cabina di regia. Tutti i ballottaggi in difesa, sulle fasce e in...
Daniele Triolo Redattore 

Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 24 maggio alle ore 20:45 a 'San Siro', sarà l'atto finale della stagione rossonera. Per il Diavolo l'importanza del match è vitale: con una vittoria, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri conquisterebbe l'accesso aritmetico alla prossima Champions League.

Ma con quale undici titolare il Milan affronterà i rossoblù di Fabio Pisacane, già salvi aritmeticamente dalla scorsa giornata di campionato?

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La grande novità di formazione sarà rappresentata dal ritorno dal primo minuto, in cabina di regia nel 3-5-2, di Luka Modrić. Dopo aver saltato gli impegni contro Sassuolo, Atalanta e Genoa, il Pallone d'Oro 2018 scenderà in campo con una maschera protettiva per lo zigomo sinistro, prendendo il posto di Samuele Ricci.

Per il resto, Allegri deve sciogliere tre dubbi principali:

  • In difesa: Fikayo Tomori e Koni De Winter si giocano una maglia dal primo minuto accanto a Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović.

  • Sulla fascia destra: rientra Alexis Saelemaekers dalla squalifica, ma spinge per la conferma il giovane Zachary Athekame, reduce dall'ottima prestazione con gol sul campo del Genoa.

  • In mediana: solito testa a testa tra Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek per il ruolo di mezzala destra.

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    In attacco si registra il rientro dopo il turno di stop di Rafael Leão, il quale però dovrebbe iniziare dalla panchina in quella che si preannuncia come la sua probabile ultima apparizione a San Siro.

    Accanto alla certezza Christopher Nkunku – reduce da due gol consecutivi su calcio di rigore – Allegri schiererà un centravanti d'area: al momento Santiago Giménez è in netto vantaggio nel ballottaggio con Niclas Füllkrug.

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    Ecco la probabile formazione del Milan per la sfida decisiva di domenica sera:

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (De Winter), Gabbia, Pavlović; Athekame (Saelemaekers), Fofana (Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez.

    A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Saelemaekers, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Estupiñán, Pulisic, R. Leão, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

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