PIANETAMILAN partite probabili formazioni Genoa-Milan, probabili formazioni: Modrić vuole giocare titolare. Ecco le scelte di Allegri

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Genoa-Milan, probabili formazioni: Modrić vuole giocare titolare. Ecco le scelte di Allegri

Genoa-Milan, probabili formazioni: Modrić vuole giocare titolare. Ecco le scelte di Allegri
Genoa-Milan, le probabili formazioni: miracolo Modrić con la maschera. Le scelte di Allegri e l'analisi tattica con il futuro del club in gioco
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Tra poche ore, alle 12, il Milan scenderà in campo allo stadio 'Ferraris' contro il Genoa: mancano due partite alla fine della stagione e i rossoneri devono vincerle entrambe per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Ecco le probabili formazioni da 'La Gazzetta dello Sport'.

Il 'miracolo' di Luka Modrić

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Luka Modrić sarà a disposizione di Massimiliano Allegri e, fosse per lui, giocherebbe da titolare contro il Genoa. Lo staff medico milanista e Luca Autelitano, il chirurgo che lo ha operato alla clinica La Madonnina per la frattura complessa e pluriframmentaria allo zigomo sinistro, hanno dato il via libera, anche se il Milan si aspettava di averlo la prossima settimana. Ieri a Milanello ha sorpreso tutti presentandosi con la maschera e non avendo nessun fastidio. Massimiliano Allegri ha provato Jashari davanti alla difesa (Ricci non al meglio per il problema alla caviglia), ma Modrić spera di giocare da titolare già contro il Genoa, più probabile che ciò avvenga contro il Cagliari.

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Le altre scelte

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Massimiliano Allegri non avrà tre giocatori importanti a disposizione, tutti squalificati: Leão, Saelemaekers ed Estupiñán. Per questo sono stati convocati, oltre a Torriani, altri tre giocatori del Milan Futuro: Sardo, Vladimirov e Balentien. In difesa è tornato dalla squalifica Tomori: l'inglese dovrebbe giocare come braccetto di destra della difesa a tre. Al suo fianco Gabbia e Pavlović. Esterni Athekame e Bartesaghi, mentre Fofana e Rabiot completano il centrocampo con Jashari. In attacco spazio alla coppia Nkunku e Santiago Giménez. Ecco le probabili formazioni.

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Ekhator, Colombo. All. De Rossi.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Giménez, Nkunku. All. Allegri.

La nostra analisi

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Il Milan scenderà in campo con tanta pressione visto quanto sta accadendo intorno ai rossoneri: possibili rivoluzioni, cambi ovunque, Furlani e Ibra che potrebbero fare un passo indietro con Cardinale che deciderà cosa e chi cambiare al termine della stagione. Massimiliano si affida alla coppia Nkunku e Santiago Giménez in attacco per cercare la scossa in avanti. Il messicano giocherà da prima punta, cercando di allungare la difesa avversaria e lasciare spazio agli inserimenti dei compagni. Nkunku, invece, potrebbe allargarsi anche a sinistra, dove gioca al meglio. Contro l'Atalanta ha giocato la sua migliore partita con la maglia del Milan ed è stata la scossa per la reazione finale dei rossoneri.

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