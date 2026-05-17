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Le altre scelte—
Massimiliano Allegri non avrà tre giocatori importanti a disposizione, tutti squalificati: Leão, Saelemaekers ed Estupiñán. Per questo sono stati convocati, oltre a Torriani, altri tre giocatori del Milan Futuro: Sardo, Vladimirov e Balentien. In difesa è tornato dalla squalifica Tomori: l'inglese dovrebbe giocare come braccetto di destra della difesa a tre. Al suo fianco Gabbia e Pavlović. Esterni Athekame e Bartesaghi, mentre Fofana e Rabiot completano il centrocampo con Jashari. In attacco spazio alla coppia Nkunku e Santiago Giménez. Ecco le probabili formazioni.
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Ekhator, Colombo. All. De Rossi.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Giménez, Nkunku. All. Allegri.
La nostra analisi—
Il Milan scenderà in campo con tanta pressione visto quanto sta accadendo intorno ai rossoneri: possibili rivoluzioni, cambi ovunque, Furlani e Ibra che potrebbero fare un passo indietro con Cardinale che deciderà cosa e chi cambiare al termine della stagione. Massimiliano si affida alla coppia Nkunku e Santiago Giménez in attacco per cercare la scossa in avanti. Il messicano giocherà da prima punta, cercando di allungare la difesa avversaria e lasciare spazio agli inserimenti dei compagni. Nkunku, invece, potrebbe allargarsi anche a sinistra, dove gioca al meglio. Contro l'Atalanta ha giocato la sua migliore partita con la maglia del Milan ed è stata la scossa per la reazione finale dei rossoneri.
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