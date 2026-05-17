Il 'miracolo' di Luka Modrić

Luka Modrić sarà a disposizione di Massimiliano Allegri e, fosse per lui, giocherebbe da titolare contro il Genoa. Lo staff medico milanista e Luca Autelitano, il chirurgo che lo ha operato alla clinica La Madonnina per la frattura complessa e pluriframmentaria allo zigomo sinistro, hanno dato il via libera, anche se il Milan si aspettava di averlo la prossima settimana. Ieri a Milanello ha sorpreso tutti presentandosi con la maschera e non avendo nessun fastidio. Massimiliano Allegri ha provato Jashari davanti alla difesa (Ricci non al meglio per il problema alla caviglia), ma Modrić spera di giocare da titolare già contro il Genoa, più probabile che ciò avvenga contro il Cagliari.