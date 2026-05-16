Dopo gli ultimi risultati negativi, il Milan deve assolutamente concentrarsi e ritornare a vincere. Il diavolo di Massimiliano Allegri , per centrare la qualificazione in Champions League , cosa che fino ad un mese fa era più che certa, deve fare 2 vittorie su 2. Contro il Genoa di De Rossi , domenica alle ore 12:00, i rossoneri dovranno conquistare i primi 3 punti di 6. Ma quali possono essere gli uomini che scenderanno in campo? Vediamo le probabili formazioni delle due squadre

Genoa, la probabile formazione di De Rossi

De Rossi dovrebbe scendere in campo con la solita coppia formata da Vitinha-Colombo in attacco, ma spera di recuperare anche Ekhator. Baldanzi dovrebbe giocare dal dal primo minuto. Otoa e Norton-Cuffy sono veri il recupero, entro il grande ex della sfida, ovvero Messias, ha finito la sua stagione. Ritorna Vasquez. Pronto anche il saluto a Malinovskyi per la sua ultima partita al Ferraris dopo 3 anni.