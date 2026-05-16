PIANETAMILAN partite probabili formazioni Genoa-Milan, Allegri obbligato a vincere: ecco le probabili formazioni della sfida

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa-Milan, Allegri obbligato a vincere: ecco le probabili formazioni della sfida

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Il Milan si prepara a scendere in campo contro il Genoa: ecco, di seguito, le probabili formazioni alla vigilia del match
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo gli ultimi risultati negativi, il Milan deve assolutamente concentrarsi e ritornare a vincere. Il diavolo di Massimiliano Allegri, per centrare la qualificazione in Champions League, cosa che fino ad un mese fa era più che certa, deve fare 2 vittorie su 2. Contro il Genoa di De Rossi, domenica alle ore 12:00, i rossoneri dovranno conquistare i primi 3 punti di 6. Ma quali possono essere gli uomini che scenderanno in campo? Vediamo le probabili formazioni delle due squadre

Genoa, la probabile formazione di De Rossi

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De Rossi dovrebbe scendere in campo con la solita coppia formata da Vitinha-Colombo in attacco, ma spera di recuperare anche Ekhator. Baldanzi dovrebbe giocare dal  dal primo minuto. Otoa e Norton-Cuffy sono veri il recupero, entro il grande ex della sfida, ovvero Messias, ha finito la sua stagione. Ritorna Vasquez.  Pronto anche il saluto a Malinovskyi per la sua ultima partita al Ferraris dopo 3 anni.

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GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi; Colombo, Vitinha. All. De Rossi

Milan, le possibili scelte di Allegri

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Allegri in difesa dovrebbe confermare De Winter al posto Fikayo Tomori. A centrocampo invece spazio a Fofana al posto di Loftus-Cheek, che sarà in panchina. Sulle fasce Athekame prende il posto dello qualificato Saelemaekers, dalla parte opposta invece copre Bartesaghi. In attacco, spazio a Santiago Giménez e Christopher Nkunku.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri

  • Squalificati: Estupinan, Leao, Saelemaekers

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