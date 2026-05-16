GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi; Colombo, Vitinha. All. De Rossi
Milan, le possibili scelte di Allegri—
Allegri in difesa dovrebbe confermare De Winter al posto Fikayo Tomori. A centrocampo invece spazio a Fofana al posto di Loftus-Cheek, che sarà in panchina. Sulle fasce Athekame prende il posto dello qualificato Saelemaekers, dalla parte opposta invece copre Bartesaghi. In attacco, spazio a Santiago Giménez e Christopher Nkunku.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri
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