Genoa-Milan, la probabile formazione

I rossoneri hanno subito 12 gol, 4 gol segnati e solo 7 punti conquistati sui 24 disponibili nelle ultime 8 gare di campionato. L'allenatore livornese, però, punta ancora sul modulo che ha tanto pagato nella prima parte della stagione, prima del crollo iniziato tra marzo e aprile. Dalle prove di ieri la difesa dovrebbe essere composta da De Winter, Gabbia e Pavlović. Spazio quindi al belga nella difesa a tre di Allegri, nonostante Tomori torni a disposizione dopo la squalifica contro l'Atalanta. Athekame a destra, Bartesaghi a sinistra con Fofana, Ricci e Rabiot a centrocampo. I dubbi restano in attacco: Pulisic ha recuperato dal problema muscolare, ma non sarebbe al massimo. Dovrebbero giocare Nkunku e Santiago Giménez dal primo minuto. Ricordiamo che Allegri deve fare a meno di Saelemaekers, Estupiñán e Leão per squalifica, mentre Modrić sta ancora recuperando dopo l'operazione al viso.