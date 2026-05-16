La probabile formazione del Milan per il Genoa: Massimiliano Allegri affronta l'emergenza squalifiche e lancia dal 1' la coppia Nkunku-Giménez
Il Milan non deve farsi distrarre da tutte le voci che stanno circolando fuori dal campo: c'è l'obiettivo Champions League da conquistare e, contro il Genoa, c'è solo un risultato possibile, ovvero la vittoria. Ecco la probabile formazione rossonera per la sfida in programma domani alle 12 allo stadio 'Ferraris' di Genova. Secondo 'Tuttosport' Massimiliano Allegri non cambia tatticamente nonostante i numeri pessimi di questa ultima parte di stagione.
Genoa-Milan, la probabile formazione
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I rossoneri hanno subito 12 gol, 4 gol segnati e solo 7 punti conquistati sui 24 disponibili nelle ultime 8 gare di campionato. L'allenatore livornese, però, punta ancora sul modulo che ha tanto pagato nella prima parte della stagione, prima del crollo iniziato tra marzo e aprile. Dalle prove di ieri la difesa dovrebbe essere composta da De Winter, Gabbia e Pavlović. Spazio quindi al belga nella difesa a tre di Allegri, nonostante Tomori torni a disposizione dopo la squalifica contro l'Atalanta. Athekame a destra, Bartesaghi a sinistra con Fofana, Ricci e Rabiot a centrocampo. I dubbi restano in attacco: Pulisic ha recuperato dal problema muscolare, ma non sarebbe al massimo. Dovrebbero giocare Nkunku e Santiago Giménez dal primo minuto. Ricordiamo che Allegri deve fare a meno di Saelemaekers, Estupiñán e Leão per squalifica, mentre Modrić sta ancora recuperando dopo l'operazione al viso.