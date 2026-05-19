Il Milan, terzo a quota 70 punti, pari merito con la Roma, ha gli scontri diretti a favore nei confronti dei giallorossi (1-0 e 1-1) e dei lariani (3-1 e 1-1). In parità, invece, quelli con i bianconeri (0-0 e 0-0); questi ultimi, però, al momento vantano una miglior differenza reti nei confronti del Diavolo (59 gol fatti, 32 subiti, +27 contro 52 gol fatti, 33 subiti, +19).
Al di là dei calcoli, però, Milan-Cagliari è una partita in cui la squadra di Allegri dovrà dare tutto per portare a casa i tre punti e concludere in bellezza una stagione iniziata molto bene (24 risultati utili consecutivi da agosto 2025 a febbraio 2026) e proseguita - dopo l'illusione Scudetto data dalla seconda vittoria su due derby contro l'Inter - male (cinque sconfitte in sette gare da marzo a maggio).
I dubbi di Allegri: tre rientri e l'ultima di Rafael Leão?—
In vista del match di San Siro, Allegri recupera tre pedine fondamentali che hanno scontri la squalifica a Marassi: Alexis Saelemaekers, Pervis Estupiñán e Rafael Leão. La loro titolarità, tuttavia, non è scontata. Sulla corsia destra Zachary Athekame ha convinto pienamente contro il Genoa, siglando la rete decisiva, e insidia il belga.
I riflettori sono puntati soprattutto su Rafael Leão: per l'esterno portoghese potrebbe trattarsi dell'ultima apparizione in maglia rossonera. Le voci di mercato estive si fanno insistenti, prospettando una cessione multimilionaria verso la Premier League o la Saudi Pro League.
Il ritorno di Luka Modrić in cabina di regia—
La vera novità a centrocampo potrebbe essere il ritorno dal primo minuto di Luka Modrić. Il regista croato, reduce dall'operazione allo zigomo sinistro subita il 27 aprile scorso, è già andato in panchina a Genova indossando una maschera protettiva. Se darà garanzie durante la settimana, si riprenderà le chiavi della cabina di regia.
In attacco restano aperti i ballottaggi: Santiago Giménez ha deluso in Liguria, mentre Niclas Füllkrug ha offerto un ottimo impatto a partita in corso. In netta crescita anche Christian Pulisic, autore dell'assist per Athekame.
La probabile formazione del Milan contro il Cagliari—
In base alle prime indicazioni da Milanello, Allegri dovrebbe affidarsi al collaudato modulo 3-5-2, fermo restando che le risposte dei prossimi allenamenti potrebbero modificare le gerarchie.
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