Il Milan, terzo a quota 70 punti, pari merito con la Roma, ha gli scontri diretti a favore nei confronti dei giallorossi (1-0 e 1-1) e dei lariani (3-1 e 1-1). In parità, invece, quelli con i bianconeri (0-0 e 0-0); questi ultimi, però, al momento vantano una miglior differenza reti nei confronti del Diavolo (59 gol fatti, 32 subiti, +27 contro 52 gol fatti, 33 subiti, +19).

Al di là dei calcoli, però, Milan-Cagliari è una partita in cui la squadra di Allegri dovrà dare tutto per portare a casa i tre punti e concludere in bellezza una stagione iniziata molto bene (24 risultati utili consecutivi da agosto 2025 a febbraio 2026) e proseguita - dopo l'illusione Scudetto data dalla seconda vittoria su due derby contro l'Inter - male (cinque sconfitte in sette gare da marzo a maggio).

I dubbi di Allegri: tre rientri e l'ultima di Rafael Leão? — In vista del match di San Siro, Allegri recupera tre pedine fondamentali che hanno scontri la squalifica a Marassi: Alexis Saelemaekers, Pervis Estupiñán e Rafael Leão. La loro titolarità, tuttavia, non è scontata. Sulla corsia destra Zachary Athekame ha convinto pienamente contro il Genoa, siglando la rete decisiva, e insidia il belga.

I riflettori sono puntati soprattutto su Rafael Leão: per l'esterno portoghese potrebbe trattarsi dell'ultima apparizione in maglia rossonera. Le voci di mercato estive si fanno insistenti, prospettando una cessione multimilionaria verso la Premier League o la Saudi Pro League.

Il ritorno di Luka Modrić in cabina di regia — La vera novità a centrocampo potrebbe essere il ritorno dal primo minuto di Luka Modrić. Il regista croato, reduce dall'operazione allo zigomo sinistro subita il 27 aprile scorso, è già andato in panchina a Genova indossando una maschera protettiva. Se darà garanzie durante la settimana, si riprenderà le chiavi della cabina di regia.

In attacco restano aperti i ballottaggi: Santiago Giménez ha deluso in Liguria, mentre Niclas Füllkrug ha offerto un ottimo impatto a partita in corso. In netta crescita anche Christian Pulisic, autore dell'assist per Athekame.

La probabile formazione del Milan contro il Cagliari — In base alle prime indicazioni da Milanello, Allegri dovrebbe affidarsi al collaudato modulo 3-5-2, fermo restando che le risposte dei prossimi allenamenti potrebbero modificare le gerarchie.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Füllkrug.

A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Saelemaekers, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Estupiñán, Pulisic, Giménez, R. Leão.

Allenatore: Allegri.