La vittoria metterebbe la squadra al riparo anche da eventuali successi di Como e Juventus (68 punti). Dunque, manca un solo acuto a Mike Maignan e compagni per tornare in Champions dopo un anno di assenza.

Lo spettro del 2021: quando il Cagliari già salvo bloccò Pioli

Sulla carta sembra essere un compito facile, visto che il Cagliari – matematicamente già salvo dalla scorsa giornata di Serie A – non ha bisogno di punti. I rossoblù, però, non verranno di certo a Milano in gita di piacere. Come è giusto che sia, giocheranno la loro partita e proveranno a mettere i bastoni tra le ruote del Milan.