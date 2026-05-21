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Milan, l’incubo del 2021 che spaventa Allegri e la novità assoluta sulla maglia contro il Cagliari

Adrien Rabiot, centrocampista AC Milan, esulta con il compagno di squadra Zachary Athekame per il suo gol in Milan-Torino 3-2 di Serie A
Il Milan di Massimiliano Allegri si gioca la Champions League contro il Cagliari a San Siro tra lo spettro del precedente del 2021, un tabù casalingo da sfatare e il debutto della nuova maglia. Ecco tutto quello che c'è da sapere
Daniele Triolo Redattore 

Per approdare alla prossima edizione della Champions League, traguardo minimo stagionale fissato dal club di Via Aldo Rossi, il Milan di Massimiliano Allegri dovrà battere il Cagliari di Fabio Pisacane nella partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026, che si disputerà a 'San Siro' domenica 24 maggio alle ore 20:45.

Con tre punti, il Milan salirebbe a quota 73 e blinderebbe il terzo posto in classifica: la Roma, attualmente a pari punti con i rossoneri, rimarrebbe dietro anche in caso di vittoria per via degli scontri diretti che premiano il Diavolo (1-0 e 1-1).

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La vittoria metterebbe la squadra al riparo anche da eventuali successi di Como e Juventus (68 punti). Dunque, manca un solo acuto a Mike Maignan e compagni per tornare in Champions dopo un anno di assenza.

Lo spettro del 2021: quando il Cagliari già salvo bloccò Pioli

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Sulla carta sembra essere un compito facile, visto che il Cagliari – matematicamente già salvo dalla scorsa giornata di Serie A – non ha bisogno di punti. I rossoblù, però, non verranno di certo a Milano in gita di piacere. Come è giusto che sia, giocheranno la loro partita e proveranno a mettere i bastoni tra le ruote del Milan.

Un evento simile, come ricorderete, accadde già il 16 maggio 2021, quando Milan-Cagliari a 'San Siro' terminò 0-0 alla penultima giornata di campionato. I sardi scesero in campo già salvi, mentre la squadra allora allenata da Stefano Pioli fu costretta ad andarsi a prendere la qualificazione Champions e il secondo posto in classifica superando per 2-0 l'Atalanta a Bergamo all'ultimo tuffo.

Il tabù San Siro e la curiosità sulla nuova maglia del Milan

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Venire a capo della compagine isolana, poi, sarà un compito arduo anche per un altro motivo statistico: il Milan non vince in casa da due mesi esatti.

L'ultimo successo interno risale al 21 marzo scorso, il 3-2 contro il Torino firmato da Strahinja Pavlović, Adrien Rabiot e Youssouf Fofana. Da quel match contro il Toro, i rossoneri hanno incassato:

  • Lo 0-3 interno contro l'Udinese l'11 aprile

  • Il pareggio per 0-0 contro la Juventus il 26 aprile

  • La sconfitta per 2-3 contro l'Atalanta il 10 maggio

    • Curiosità: anche contro il Torino si giocava con una maglia diversa da quella classica (il Fourth Kit grigio). Domenica, invece, i rossoneri indosseranno in anteprima il nuovo 'Home Kit' dell'anno venturo.

    Non ci sarà alcuna prova d'appello stavolta: contro il Cagliari l'imperativo sarà vincere a tutti i costi per prendersi l'Europa e per infrangere questo pesante tabù casalingo.

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