La vittoria metterebbe la squadra al riparo anche da eventuali successi di Como e Juventus (68 punti). Dunque, manca un solo acuto a Mike Maignan e compagni per tornare in Champions dopo un anno di assenza.
Lo spettro del 2021: quando il Cagliari già salvo bloccò Pioli—
Sulla carta sembra essere un compito facile, visto che il Cagliari – matematicamente già salvo dalla scorsa giornata di Serie A – non ha bisogno di punti. I rossoblù, però, non verranno di certo a Milano in gita di piacere. Come è giusto che sia, giocheranno la loro partita e proveranno a mettere i bastoni tra le ruote del Milan.
Un evento simile, come ricorderete, accadde già il 16 maggio 2021, quando Milan-Cagliari a 'San Siro' terminò 0-0 alla penultima giornata di campionato. I sardi scesero in campo già salvi, mentre la squadra allora allenata da Stefano Pioli fu costretta ad andarsi a prendere la qualificazione Champions e il secondo posto in classifica superando per 2-0 l'Atalanta a Bergamo all'ultimo tuffo.
Il tabù San Siro e la curiosità sulla nuova maglia del Milan—
Venire a capo della compagine isolana, poi, sarà un compito arduo anche per un altro motivo statistico: il Milan non vince in casa da due mesi esatti.
L'ultimo successo interno risale al 21 marzo scorso, il 3-2 contro il Torino firmato da Strahinja Pavlović, Adrien Rabiot e Youssouf Fofana. Da quel match contro il Toro, i rossoneri hanno incassato:
Curiosità: anche contro il Torino si giocava con una maglia diversa da quella classica (il Fourth Kit grigio). Domenica, invece, i rossoneri indosseranno in anteprima il nuovo 'Home Kit' dell'anno venturo.
Non ci sarà alcuna prova d'appello stavolta: contro il Cagliari l'imperativo sarà vincere a tutti i costi per prendersi l'Europa e per infrangere questo pesante tabù casalingo.
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