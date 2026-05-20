In merito al recente caos che ha avvolto Casa Milan, si è espresso anche Michele Criscitiello. Il direttore di 'Sportitalia' ha aperto diversi interrogativi sull'assetto societario rossonero, sottolineando la necessità di chiarezza e trasparenza per rilanciare il progetto tecnico. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo appuntamento con 'Cose Scomode', podcast in onda sui canali Youtube di 'Aura Sport'.

"Chi è il vero proprietario del Milan? Elliott o RedBird? Questa è la prima domanda che non ha una risposta. Chi ha in mano il comando? Furlani o Cardinale? Ecco la seconda domanda che resta a quota zero risposte. Qual è il reale ruolo di Ibrahimovic? Io non sono in grado di spiegarlo, e siamo a tre interrogativi senza soluzione. Passiamo all'area tecnica: Tare viene allontanato per gli errori sul mercato o per una guerra interna legata alla posizione di Moncada? E lo stesso Moncada si schiera con la fazione RedBird o con quella Elliott? Finché non faremo chiarezza su questi punti, e al momento non abbiamo mezza risposta, non si andrà da nessuna parte. C'è un caos enorme. Se a Casa Milan non definiscono i ruoli, la mancanza di trasparenza continuerà a generare solo confusione".