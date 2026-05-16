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Milan, Allegri sulla lite con Ibrahimovic: “Mi comporto con tutti allo stesso modo. Ecco cosa dobbiamo fare”

AC Milan, Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic
Massimiliano Allegri parla del diverbio con Zlatan Ibrahimovic: queste le sue parole in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Milan
Redazione PM

L'argomento più chiacchierato della settimana in casa Milan è stata senza dubbio quello della presunta lite tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. I rapporti tra i due sono ai minimi termini, a causa di una discussione legata alla scelta del terzo portiere in vista della prossima stagione. A questo, si aggiungono voci di telefonate tra l'attuale Senior Advisor di RedBird e alcuni giocatori (Leao e Fofana su tutti) in cui lo svedese avrebbe dato indicazioni tattiche diverse da quelle del tecnico. Come se non bastasse, Allegri si sarebbe indispettito anche per un possibile rapporto tra Ibra e Cassano, noto detrattore dell'allenatore livornese.

Milan, le parole di Allegri sulla lite con Ibrahimovic

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Allegri ha affrontato queste voci nella conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Milan. Di seguito, un estratto delle dichiarazioni del tecnico rossonero.

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"Ho un rapporto professionale e mi comporto con tutti allo stesso modo, che siano dirigenti o che sia la proprietà. Nelle riunioni, non solo di quest'anno, ma in tutti i club in cui ho lavorato, ci sono stati confronti in cui si poteva essere d'accordo o meno. Dobbiamo concentrare tutte le energie sul match contro il Genoa di domani".

Cosa emerge da queste dichiarazioni

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Il tecnico non ha smentito l'indiscrezione, ma non ha neanche fornito ulteriori dettagli sulla vicenda. Un epilogo che ci si poteva aspettare, soprattutto alla vigilia di un match fondamentale per la corsa Champions. Il futuro di Allegri, infatti, dipenderà soprattutto dal ritorno del Milan nell'Europa che conta, obiettivo dichiarato per tutta la stagione, ma che ancora non è stato raggiunto. I rossoneri hanno bisogno di due vittorie nelle ultime due partite di campionato per blindare il quarto posto.

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