"Ho un rapporto professionale e mi comporto con tutti allo stesso modo, che siano dirigenti o che sia la proprietà. Nelle riunioni, non solo di quest'anno, ma in tutti i club in cui ho lavorato, ci sono stati confronti in cui si poteva essere d'accordo o meno. Dobbiamo concentrare tutte le energie sul match contro il Genoa di domani".
Cosa emerge da queste dichiarazioni—
Il tecnico non ha smentito l'indiscrezione, ma non ha neanche fornito ulteriori dettagli sulla vicenda. Un epilogo che ci si poteva aspettare, soprattutto alla vigilia di un match fondamentale per la corsa Champions. Il futuro di Allegri, infatti, dipenderà soprattutto dal ritorno del Milan nell'Europa che conta, obiettivo dichiarato per tutta la stagione, ma che ancora non è stato raggiunto. I rossoneri hanno bisogno di due vittorie nelle ultime due partite di campionato per blindare il quarto posto.
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