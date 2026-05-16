L'argomento più chiacchierato della settimana in casa Milan è stata senza dubbio quello della presunta lite tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. I rapporti tra i due sono ai minimi termini, a causa di una discussione legata alla scelta del terzo portiere in vista della prossima stagione. A questo, si aggiungono voci di telefonate tra l'attuale Senior Advisor di RedBird e alcuni giocatori (Leao e Fofana su tutti) in cui lo svedese avrebbe dato indicazioni tattiche diverse da quelle del tecnico. Come se non bastasse, Allegri si sarebbe indispettito anche per un possibile rapporto tra Ibra e Cassano, noto detrattore dell'allenatore livornese.