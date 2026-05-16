"Non conosco nessun nuovo Bezhani (ride, n.d.r., anche perché abbiamo Igli Tare, che ha fatto un buon lavoro. Sono entrato in sintonia con lui sin da subito, perché è serio e preparato. Tutti questi attacchi che gli vengono fatti... Quando si arriva a fine stagione le responsabilità sono di tutti".
La ricostruzione—
Durante la domanda posta da un giornalista, Allegri ha cercato di nascondere un sorriso, ma non è riuscito a trattenerlo mentre si accingeva a rispondere. Un momento di esitazione che è sfociato in una risata collettiva della sala stampa, pienamente consapevole del fatto che il tecnico fosse a conoscenza di Viktor Bezhani. Da questo a dire che il DS del Tolosa possa approdare al Milan ce ne passa, ma quel sorriso potrebbe celare un interesse concreto da parte di Cardinale, che magari ne ha già parlato con Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA