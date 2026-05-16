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CONFERENZA STAMPA

Milan, Allegri: “Bezhani nuovo DS? Abbiamo già Tare”, ma quella risata suggerisce altro…

Massimiliano Allegri, allenatore Milan
"Non so chi sia Bezhani", ma c'è un particolare che rende le dichiarazioni di Massimiliano Allegri meno credibili: le sue parole sul nuovo DS in conferenza stampa
Redazione PM

Non solo Tony D'Amico, secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe un altro candidato per la direzione sportiva del Milan. Con l'addio di Igli Tare ormai a un passo, Cardinale è alla ricerca di un nuovo DS a cui affidare le chiavi del club. Tra i nomi circolati nelle ultime ore, c'è anche quello di Viktor Bezhani, attuale direttore sportivo del Tolosa. Il legame tra il Diavolo e il club francese è rafforzato dalla presenza della stessa proprietà: RedBird.

Milan, le parole di Allegri sul nuovo DS

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Massimiliano Allegri ha commentato questa indiscrezione nella conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Milan. Di seguito, le parole del tecnico rossonero.

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"Non conosco nessun nuovo Bezhani (ride, n.d.r., anche perché abbiamo Igli Tare, che ha fatto un buon lavoro. Sono entrato in sintonia con lui sin da subito, perché è serio e preparato. Tutti questi attacchi che gli vengono fatti... Quando si arriva a fine stagione le responsabilità sono di tutti".

La ricostruzione

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Durante la domanda posta da un giornalista, Allegri ha cercato di nascondere un sorriso, ma non è riuscito a trattenerlo mentre si accingeva a rispondere. Un momento di esitazione che è sfociato in una risata collettiva della sala stampa, pienamente consapevole del fatto che il tecnico fosse a conoscenza di Viktor Bezhani. Da questo a dire che il DS del Tolosa possa approdare al Milan ce ne passa, ma quel sorriso potrebbe celare un interesse concreto da parte di Cardinale, che magari ne ha già parlato con Allegri.

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