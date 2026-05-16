La ricostruzione

Durante la domanda posta da un giornalista, Allegri ha cercato di nascondere un sorriso, ma non è riuscito a trattenerlo mentre si accingeva a rispondere. Un momento di esitazione che è sfociato in una risata collettiva della sala stampa, pienamente consapevole del fatto che il tecnico fosse a conoscenza di Viktor Bezhani. Da questo a dire che il DS del Tolosa possa approdare al Milan ce ne passa, ma quel sorriso potrebbe celare un interesse concreto da parte di Cardinale, che magari ne ha già parlato con Allegri.