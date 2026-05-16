"Le parole di Cardinale mi hanno fatto piacere. Con lui avevo già parlato recentemente, dandogli il mio punto di vista sull'annata e sul futuro del Milan. Questa è la cosa più importante".
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CONFERENZA STAMPA
Nelle recenti interviste rilasciate alla 'Gazzetta dello Sport' e al 'Corriere della Sera', Gerry Cardinale ha nominato soltanto una persona: Massimiliano Allegri. Un segnale che non è passato inosservato al popolo rossonero, soprattutto in queste settimane di incertezza sul futuro del tecnico livornese e dello stesso Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il proprietario del club starebbe preparando una vera e propria rivoluzione ai vertici societari, con la posizione di diverse figure che sembra a rischio.
In merito alle parole di Cardinale si è espresso anche Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero ha affermato di aver avuto dialoghi recenti con il proprietario del Milan. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa di Daniele De Rossi.
"Le parole di Cardinale mi hanno fatto piacere. Con lui avevo già parlato recentemente, dandogli il mio punto di vista sull'annata e sul futuro del Milan. Questa è la cosa più importante".
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