Nelle recenti interviste rilasciate alla 'Gazzetta dello Sport' e al 'Corriere della Sera', Gerry Cardinale ha nominato soltanto una persona: Massimiliano Allegri. Un segnale che non è passato inosservato al popolo rossonero, soprattutto in queste settimane di incertezza sul futuro del tecnico livornese e dello stesso Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il proprietario del club starebbe preparando una vera e propria rivoluzione ai vertici societari, con la posizione di diverse figure che sembra a rischio.