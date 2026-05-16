PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan, Allegri: “Modric è recuperato, verrà con noi a Genova”. Poi l’annuncio su Ricci

CONFERENZA STAMPA

Milan, Allegri: “Modric è recuperato, verrà con noi a Genova”. Poi l’annuncio su Ricci

Massimiliano Allegri, allenatore Milan
Massimiliano Allegri comunica il rientro di Luka Modric tra i convocati in vista di Genoa-Milan. Poi quelle parole su Samuele Ricci..
Redazione PM

Durante il match dello scorso 26 aprile, Luka Modric è stato costretto ad abbandonare il campo a seguito di un duro scontro con Locatelli. Gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura allo zigomo, che ha costretto il fuoriclasse croato a sottoporsi a un'operazione chirurgica perfettamente riuscita. Un episodio che sembrava aver compromesso il suo finale di stagione, ma la dedizione dell'ex Real Madrid e l'annuncio di Allegri in conferenza stampa hanno cambiato tutto.

Milan, Allegri su Modric in conferenza stampa

—  

Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulle condizioni di Modric nella conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Milan. Di seguito, un estratto delle parole del tecnico livornese.

LEGGI ANCHE

"Modric domani sarà a disposizione. Ha provato la maschera e ha fatto l'allenamento con la squadra. Si tratta dell'unico allenamento in due settimane. Verrà con noi a Genova, poi vedremo".

Le condizioni di Ricci

—  

Dopo aver annunciato il rientro tra i convocati di Modric, Allegri ha parlato anche delle condizioni di Samuele Ricci, centrocampista del Milan classe 2001, prelevato la scorsa estate dal Torino per 23 milioni di euro.

"Ricci ha avuto una distorsione, ma verrà con noi, poi domani vediamo come sta. Poi, a parte gli squalificati, stanno tutti bene".

Leggi anche
Verso genoa-Milan, De Rossi: “Come si prepara per una partita di cui si sa...
Genoa, De Rossi: “Le assenze del Milan sono un vantaggio per noi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA