"Modric domani sarà a disposizione. Ha provato la maschera e ha fatto l'allenamento con la squadra. Si tratta dell'unico allenamento in due settimane. Verrà con noi a Genova, poi vedremo".
Le condizioni di Ricci—
Dopo aver annunciato il rientro tra i convocati di Modric, Allegri ha parlato anche delle condizioni di Samuele Ricci, centrocampista del Milan classe 2001, prelevato la scorsa estate dal Torino per 23 milioni di euro.
"Ricci ha avuto una distorsione, ma verrà con noi, poi domani vediamo come sta. Poi, a parte gli squalificati, stanno tutti bene".
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