Durante il match dello scorso 26 aprile, Luka Modric è stato costretto ad abbandonare il campo a seguito di un duro scontro con Locatelli. Gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura allo zigomo, che ha costretto il fuoriclasse croato a sottoporsi a un'operazione chirurgica perfettamente riuscita. Un episodio che sembrava aver compromesso il suo finale di stagione, ma la dedizione dell'ex Real Madrid e l'annuncio di Allegri in conferenza stampa hanno cambiato tutto.