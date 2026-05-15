PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Verso genoa-Milan, De Rossi: “Come si prepara per una partita di cui si sa all’ultimo la data?”

CONFERENZA STAMPA

Verso genoa-Milan, De Rossi: “Come si prepara per una partita di cui si sa all’ultimo la data?”

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Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha voluto parlare del problema legato al calendario della Serie A in vista della sfida col Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Negli ultimi giorni in Serie A c'è stato un marasma generale dovuto a quella che è stata la pianificazione del calendario di Serie A. La questione legata a derby di Roma e agli Internazionali di Tennis è stata risolta solamente oggi. Il braccio di Ferro tra FIGC, Viminale e la Federazione Italiana del Tennis e Padel è finito con la pianificazione di alcune partite alle ore 12 di domenica mattina. Tra i vari match, ovviamente, c'è anche Genoa-Milan, gara importantissima per i rossoneri di Max Allegri.

Contro il Grifone, nell'ultima trasferta del campionato, i rossoneri dovranno perfora vincere: per centrare la qualificazione in Champions League serviranno, infatti, due vittorie. Nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, l'allenatore rossoblù Daniele De Rossi, ha voluto commentare la situazione legata al calendario con delle parole molto forti:

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 "Come si prepara per una partita di cui si sa all'ultimo la data? Si prepara con un po' di fastidio che, penso, è lo stesso delle altre squadre appese a questa decisione. Grazie a Dio succede solo una volta ogni tanto, dobbiamo accettarlo. Penso che per tutti gli organi sia stata una decisione difficile con tante pressione, non vogliono aggiungerne altri. Non sapevamo se dare un riposo in più o fare un allenamento in più. È stato un fastidio condiviso con i nostri avversari e le altre squadre coinvolte".

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