Negli ultimi giorni in Serie A c'è stato un marasma generale dovuto a quella che è stata la pianificazione del calendario di Serie A. La questione legata a derby di Roma e agli Internazionali di Tennis è stata risolta solamente oggi. Il braccio di Ferro tra FIGC, Viminale e la Federazione Italiana del Tennis e Padel è finito con la pianificazione di alcune partite alle ore 12 di domenica mattina. Tra i vari match, ovviamente, c'è anche Genoa-Milan, gara importantissima per i rossoneri di Max Allegri.