Genoa-Milan, parla De Rossi—
"Come si prepara per una partita di cui si sa all'ultimo la data? Si prepara con un po' di fastidio che, penso, è lo stesso delle altre squadre appese a questa decisione. Grazie a Dio succede solo una volta ogni tanto, dobbiamo accettarlo. Penso che per tutti gli organi sia stata una decisione difficile con tante pressione, non vogliono aggiungerne altri. Non sapevamo se dare un riposo in più o fare un allenamento in più. È stato un fastidio condiviso con i nostri avversari e le altre squadre coinvolte".
© RIPRODUZIONE RISERVATA