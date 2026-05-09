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CONFERENZA STAMPA

Milan-Atalanta, Palladino: “Vedo una bella partita. La priorità è dare tutto”

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Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni nella classica conferenza stampa della vigilia. Infatti, domani alle ore 20:45 presso lo Stadio di San Siro si giocherà Milan–Atalanta, match valido per...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni nella classica conferenza stampa della vigilia. Infatti, domani alle ore 20:45 presso lo Stadio di San Siro si giocherà MilanAtalanta, match valido per la 36esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. L’allenatore della Dea ha voluto spiegare il lavoro svolto dai suoi ragazzi nell'ultima settimana, per poi spostarsi. parlare di quelli che potrebbero essere i punti deboli dei rossoneri.

Milan-Atalanta, parla Palladino 

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Palladino è subito voluto partire con l'analizzare quella che potrebbe essere la sfida di domani. Il tecnico nerazzurro, ovviamente, si aspetta una bella partita, soprattutto per la reazione che potrebbe avere il Milan (dopo la sconfitta contro il Sassuolo):

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«Vedo una bella partita, in uno stadio caldo e contro una squadra affamata di punti. Dobbiamo dare una grande reazione da squadra. Importante fare punti e consolidare il settimo posto. La priorità è dare tutto. Il Milan sarà carico senz’altro domani. Viene da una sconfitta contro il Sassuolo dove giocavano in 10. Dobbiamo mettere in campo tutto per giocarcela ad armi pari. Serve un segnale all’ambiente».

Successivamente, Palladino ha voluto soffermarsi su un'aspetto molto importante: quali sono i problemi della squadra:

«Dire che un giocatore non ha stimoli è offensivo, io faccio le scelte in base a quello che vedo e da questo già un giocatore viene stimolato. I miei giocatori danno tutto durante gli allenamenti. Ora abbiamo lavorato parecchio nell’attacco alla porta. Spero di vedere i risultati. In questo mese siamo calati di energie fisiche e mentali. Certi cali possono capitare giocando tanto. Nell’ultimo mese siamo mancati nell’ultimo passaggio e sicuramente mancano gol dalla trequarti. A Zingonia stiamo lavorando per cercare di attaccare sempre di più la porta. Spero domani di raccogliere qualche risultato».

Chiudendo, Palladino ha voluto spendere alcune parole sul Milan, facendo riferimento a Massimiliano Allegri e allo stile di gioco adottato dai rossoneri:

«Il Milan è una squadra di qualità. Hanno un grande allenatore che sa risollevare la squadra nelle difficoltà. Dobbiamo essere bravi a giocarcela a viso aperto. Impostano sia a tre che a quattro, dobbiamo capire quando attaccare. Bisogna essere pronti all’imprevedibilità».

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