«Vedo una bella partita, in uno stadio caldo e contro una squadra affamata di punti. Dobbiamo dare una grande reazione da squadra. Importante fare punti e consolidare il settimo posto. La priorità è dare tutto. Il Milan sarà carico senz’altro domani. Viene da una sconfitta contro il Sassuolo dove giocavano in 10. Dobbiamo mettere in campo tutto per giocarcela ad armi pari. Serve un segnale all’ambiente».
Successivamente, Palladino ha voluto soffermarsi su un'aspetto molto importante: quali sono i problemi della squadra:
«Dire che un giocatore non ha stimoli è offensivo, io faccio le scelte in base a quello che vedo e da questo già un giocatore viene stimolato. I miei giocatori danno tutto durante gli allenamenti. Ora abbiamo lavorato parecchio nell’attacco alla porta. Spero di vedere i risultati. In questo mese siamo calati di energie fisiche e mentali. Certi cali possono capitare giocando tanto. Nell’ultimo mese siamo mancati nell’ultimo passaggio e sicuramente mancano gol dalla trequarti. A Zingonia stiamo lavorando per cercare di attaccare sempre di più la porta. Spero domani di raccogliere qualche risultato».
Chiudendo, Palladino ha voluto spendere alcune parole sul Milan, facendo riferimento a Massimiliano Allegri e allo stile di gioco adottato dai rossoneri:
«Il Milan è una squadra di qualità. Hanno un grande allenatore che sa risollevare la squadra nelle difficoltà. Dobbiamo essere bravi a giocarcela a viso aperto. Impostano sia a tre che a quattro, dobbiamo capire quando attaccare. Bisogna essere pronti all’imprevedibilità».
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