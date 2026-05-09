L'allenatore livornese ha voluto, ovviamente, elogiare il calciatore , dicendo però che l'infortunio al perone ha condizionato moltissimo il giovane. Ad 'aggravare' la situazione, poi, è stato l'adattamento: non tutti, al primo anno in Italia, riescono subito ad ingranare. Il tecnico rossonero, successivamente, ha voluto parlare anche di Ricci, centrocampista, secondo lui, molto affidabile.