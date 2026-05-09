PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan, Allegri: “Ricci giocatore affidabile. Jashari? Non semplice in Italia per lui”

CONFERENZA STAMPA

Milan, Allegri: “Ricci giocatore affidabile. Jashari? Non semplice in Italia per lui”

Milan, Allegri: “Ricci giocatore affidabile. Jashari? Non semplice in Italia per lui” - immagine 1
Intervenuto in conferenza stampa pre Milan-Atalanta, Massimiliano Allegri ha voluto spendere alcune parole su Ricci e Jashari
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una vigilia delicata quella del Milan. Domani, alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, i rossoneri di Massimiliano Allegri ospiteranno l'Atalanta di Palladino nel match valido per la 36esima giornata di Serie A Enilive. Questa mattina, l'allenatore rossonero ha tenuto la consueta conferenza stampa durante la quale ha toccato diverse tematiche.

L'allenatore rossonero ha voluto spendere alcune parole sui singoli, soffermandosi in modo particolare su Ardon Jashari e Samuele Ricci, due centrocampisti arrivati la scorsa estate.

LEGGI ANCHE

Milan, parla Allegri

"Sono due giocatori affidabili. Jashari è stato un ottimo acquisto. Però purtroppo viene da un infortunio, in più aveva Modric davanti che le ha giocate tutte. Non era semplice per lui al primo anno nel campionato italiano. È molto diverso. Ricci si è dimostrato un ragazzo e giocatore affidabile".

L'allenatore livornese ha voluto, ovviamente, elogiare il calciatore , dicendo però che l'infortunio al perone ha condizionato moltissimo il giovane. Ad 'aggravare' la situazione, poi, è stato l'adattamento: non tutti, al primo anno in Italia, riescono subito ad ingranare. Il tecnico rossonero, successivamente, ha voluto parlare anche di Ricci, centrocampista, secondo lui, molto affidabile.

 

 

Leggi anche
Milan, Allegri rompe il silenzio sulle voci di addio: “Ecco dove sarò l’anno...
Milan, Allegri risponde alla contestazione contro Furlani: “Ecco cosa succede in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA