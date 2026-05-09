Milan, parla Allegri
"Sono due giocatori affidabili. Jashari è stato un ottimo acquisto. Però purtroppo viene da un infortunio, in più aveva Modric davanti che le ha giocate tutte. Non era semplice per lui al primo anno nel campionato italiano. È molto diverso. Ricci si è dimostrato un ragazzo e giocatore affidabile".
L'allenatore livornese ha voluto, ovviamente, elogiare il calciatore , dicendo però che l'infortunio al perone ha condizionato moltissimo il giovane. Ad 'aggravare' la situazione, poi, è stato l'adattamento: non tutti, al primo anno in Italia, riescono subito ad ingranare. Il tecnico rossonero, successivamente, ha voluto parlare anche di Ricci, centrocampista, secondo lui, molto affidabile.
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