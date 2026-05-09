Mattia Caldara ha avuto una carriera difficile in Serie A: il difensore classe 1994 è stato fermato spesso da gravi infortuni in carriera, specialmente con la maglia del Milan dove si è fatto male al tendine d’Achille e al legamento crociato. L'ex calciatore parla proprio del rammarico rossonero nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Ero nel mio momento migliore, reduce da grandi stagioni all’Atalanta. Ero pronto per una nuova sfida, ma è andata male: ho avuto due infortuni gravi consecutivi, al tendine d’Achille e al legamento crociato. Dopo la seconda operazione non mi sentivo più come prima: faticavo a recuperare, a tornare sui miei livelli. È stata dura vedere per un anno e mezzo i compagni allenarsi, mentre io facevo fisioterapia o palestra".