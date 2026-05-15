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CONFERENZA STAMPA

Genoa, De Rossi: “Le assenze del Milan sono un vantaggio per noi”

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Dopo alcuni dubbi, si è decisa la data di Genoa-Milan: domenica alle ore 12:00. In vista del match, De Rossi ha voluto parlare dei rossoneri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo parecchi giorni di dubbi a riguardo, si è finalmente decisa la data per Genoa-Milan, gara valida per la 37esima e penultima giornata di Serie A. Il match si giocherà domenica 17 alle ore 12, in contemporanea con le altre partite legate ad una possibile qualificazione nella prossima edizione della Champions League, con i fari puntati verso il derby di Roma, motivo scatenante di tutti questi dubbi.

A due giorni dal match, l'allenatore del grifone, Daniele De Rossi, ha voluto rilasciare alcune parole in conferenza stampa per presentare la sfida. L'ex calciatore della Roma ha voluto commentare le tante assenze dei rossoneri, dovute da infortuni o, come nel caso di ben 3 calciatori, squalifiche. Ecco, di seguito, il suo pensiero:

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 "Le assenze del Milan sono un vantaggio per noi. Sono assenze pesanti per chiunque. Ma non mi piace affrontare squadre forti in crisi perché scende in campo l'orgoglio dei campioni. Hanno tante assenze. L'undici che pensiamo possano mettere in campo è una squadra di valore incredibile. Pulisic e Nkunku sono dei top in A, Bartesaghi mi piace molto, ci sono poi Fofana e Rabiot, Maignan non ne parliamo. Sono una squadra forte che perde pedine importanti che sulla partita singola è sempre meglio non averli contro

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