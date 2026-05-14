Il giallo Thiago Silva — “Thiago Silva era disposto a venire al Milan a zero firmando un contratto in bianco. Ibrahimovic aveva detto sì, ma Allegri ha fermato tutto. Lo so per certo”. Queste le parole di Cassano nella puntata di ‘Viva El Futbol’dello scorso 27 gennaio. Una notizia clamorosa, mai smentita dalla società e che dopo le recenti rivelazioni assume un valore ancora più significativo. In questo momento la questione non riguarda più la volontà o meno di Allegri di riaccogliere Thiago Silva al Milan: si tratta di una conferma delle indiscrezioni circolate nelle ultime ore. E non è nemmeno l’unico caso.

La bomba di Cassano su Gasperini — Lo scorso 13 aprile, Cassano ha aperto la trasmissione candidando Gian Piero Gasperini alla panchina del Milan: una notizia subito rilanciata da diverse testate. “Attenzione che Gasperini può essere l’allenatore del Milan il prossimo anno. Mi arrivano voci di corridoio che a Milanello non siano per niente contenti del lavoro di Allegri”. Si tratta di un’altra che avvalora la tesi del presunto legame diretto con Zlatan Ibrahimovic.

Milan, Cassano attacca tutti tranne Ibrahimovic e Furlani — Lunedì scorso (11 maggio 2026), Cassano si è espresso anche sulle recenti contestazioni dei tifosi nei confronti della società: “I principali responsabili di questa situazione sono Tare e Allegri”. E ancora: “Che responsabilità può avere Furlani se la squadra gioca male o se il mercato è sbagliato? Non costruisce lui la rosa”. Una dichiarazione, come spesso accade, in controtendenza con il sentiment del popolo rossonero, ma che trova una spiegazione nelle tensioni tra Ibrahimovic e Allegri.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Furlani e Zlatan starebbero ridisegnando insieme il nuovo Milan, mentre Tare e Allegri sarebbero destinati a lasciare il club al termine della stagione, a prescindere dal raggiungimento dell’obiettivo Champions. Un filo conduttore che ha accompagnato il Diavolo per tutta la stagione, ma che fino ad oggi era rimasto nascosto. Le prossime tappe per risolvere il giallo saranno la conferenza stampa di Allegri (data ancora da definire) e la puntata di ‘Viva El Futbol' in programma lunedì 18 maggio: due occasioni importanti per comprendere il reale impatto di Cassano sul crollo del Milan e sul possibile esonero del tecnico livornese.