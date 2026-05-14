Tra i giocatori che il Milan ha prestato in estate c'è anche il centrocampista Kevin Zeroli: la stagione del classe 2005 è stata, purtroppo, bruscamente frenata dagli infortuni. Un peccato perché sembrava potesse giocare benissimo dopo il suo prestito a gennaio alla Juve Stabia, dal suo ex allenatore al Milan Primavera Ignazio Abate. Purtroppo Zeroli ha saltato 11 partite per problemi fisici, ma si è fatto sempre trovare pronto quando è stato chiamato in campo dal suo allenatore. Il gol in rovesciata contro il Modena ai playoff è un chiaro segno: pochi minuti in campo, un'occasione sfruttata al massimo e un gol bellissimo, oltre che decisivo.
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Milan, Zeroli manda segnali dentro e fuori dal campo: il jolly del futuro è già in casa
Milan, Zeroli può essere molto utile
13 partite giocate in stagione con la Juve Stabia, con 7 partite giocate da titolare e 59 minuti di media. 1.50 di XG (gol attesi) e 0.60 di XA (assist attesi). Zeroli, con Abate, ha giocato praticamente a tutto campo, ma lo faceva già ai tempi del Milan Primavera: Zeroli, infatti, spesso giocava vicino alla prima punta Camarda, trovando anche gol in area di rigore avversaria (dati Sofascore). Da vedere chi sarà il prossimo allenatore del Milan (viste le voci su Allegri), ma Zeroli potrebbe essere molto utile per la prima squadra dei rossoneri. Come mezzala in un centrocampo a tre, ma anche come trequartista fisico, Zeroli può essere un jolly utile e sarebbe un ottimo 'spot' per il Milan Futuro: giocatore nato e cresciuto nelle giovanili rossonere che troverebbe spazio nella prima squadra del Milan. D'altronde lo stesso giocatore ha parlato chiaro: "Il mio grande sogno è vestire la maglia del Milan. Il mio obiettivo, il mio sogno, è arrivare lì e rimanerci". Il prossimo anno potrebbe essere quello giusto.
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