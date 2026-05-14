13 partite giocate in stagione con la Juve Stabia, con 7 partite giocate da titolare e 59 minuti di media. 1.50 di XG (gol attesi) e 0.60 di XA (assist attesi). Zeroli, con Abate, ha giocato praticamente a tutto campo, ma lo faceva già ai tempi del Milan Primavera: Zeroli, infatti, spesso giocava vicino alla prima punta Camarda, trovando anche gol in area di rigore avversaria (dati Sofascore). Da vedere chi sarà il prossimo allenatore del Milan (viste le voci su Allegri), ma Zeroli potrebbe essere molto utile per la prima squadra dei rossoneri. Come mezzala in un centrocampo a tre, ma anche come trequartista fisico, Zeroli può essere un jolly utile e sarebbe un ottimo 'spot' per il Milan Futuro: giocatore nato e cresciuto nelle giovanili rossonere che troverebbe spazio nella prima squadra del Milan. D'altronde lo stesso giocatore ha parlato chiaro: "Il mio grande sogno è vestire la maglia del Milan. Il mio obiettivo, il mio sogno, è arrivare lì e rimanerci". Il prossimo anno potrebbe essere quello giusto.