Cassano non ha dubbi: 'Il Milan ha contattato Gasperini per il post Allegri'

Durante l'ultimo appuntamento con il podcast 'Viva El Futbol', Antonio Cassano ha lanciato una notizia che, se dovesse essere confermata, avrebbe del clamoroso. "Fantantonio" ha parlato di un presunto interesse del Milan nei confronti di Gian Piero Gasperini in vista della prossima stagione. L'allenatore della Roma non è in buoni rapporti con Ranieri e potrebbe lasciare la capitale a giugno, mentre Allegri è attratto dalle sirene azzurre . Di seguito, le dichiarazioni del "Pibe di Bari Vecchia".

"Se Ranieri non va via deve andarsene Gasperini, questo lo sanno anche i muri. Attenzione che Gasperini può essere l'allenatore del Milan l'anno prossimo. Mi arrivano voci di corridoio che il Milan non è assolutamente contento di Allegri, come dargli torto. Vogliono ripartire da una prospettiva di calcio futuristico, di qualità, come merita il Milan. Da quello che mi risulta loro vogliono ripartire da Gasperini per dargli le chiavi in mano e strutturare un progetto molto importante, anche con giovani di prospettiva. Sarei felicissimo, perché io vorrei sempre vedere il Milan a un certo livello. Qualcosa si è già mosso dietro le quinte per far arrivare all'orecchio di Gasperini che sono interessati, indipendentemente dalla qualificazione in Champions League. Sia dalla parte del Milan che dalla parte di Gasperini c'è apertura, vedremo se andrà a buon fine".