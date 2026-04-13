Milan, Ordine rimprovera Chivu: 'La classe non è acqua...'

"Quella che ha fatto Chivu è una battuta, ci sta tranquillamente. Sapete come gli risponderei se fossi in Allegri? Gli direi: «Grazie». Perché battendo il Como e rifilandogli quattro pappine li ha tenuti a distanza di sicurezza a sei punti dal Milan. Questo risultato ha reso un po' meno amara la scoppola con l'Udinese. Chivu sa benissimo che se sei reduce dall'ottavo posto, hai venduto i gioielli di famiglia e hai comprato Estupinan, Fullkrug e Nkunku, non puoi pretendere di giocare per lo scudetto. Vorrei segnalargli quello che ha fatto il presidente del Como, allontanando i tifosi che stavano inneggiando cori contro la dirigenza nerazzurra. Caro Chivu, la classe non è acqua".