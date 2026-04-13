Milan, Ordine rimprovera Chivu: 'La classe non è acqua...'

Al termine della trasferta contro il Como, Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, si è lasciato andare a una battuta che non è piaciuta ai tifosi rossoneri. A difendere l'orgoglio del Milan ci ha pensato Francesco Ordine: il giornalista ha risposto alla provocazione del tecnico nerazzurro in un video pubblicato sui proprio profilo X.
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Milan, Ordine non ci sta: “Caro Chivu, la classe non è acqua. Vi dico come gli risponderei se fossi Allegri”
Francesco Ordine risponde alla provocazione che Chivu ha lanciato ad Allegri: il video fa il giro dei social
Ordine: «Chivu sa benissimo che il Milan non può pretendere di giocare per lo scudetto»—
"Quella che ha fatto Chivu è una battuta, ci sta tranquillamente. Sapete come gli risponderei se fossi in Allegri? Gli direi: «Grazie». Perché battendo il Como e rifilandogli quattro pappine li ha tenuti a distanza di sicurezza a sei punti dal Milan. Questo risultato ha reso un po' meno amara la scoppola con l'Udinese. Chivu sa benissimo che se sei reduce dall'ottavo posto, hai venduto i gioielli di famiglia e hai comprato Estupinan, Fullkrug e Nkunku, non puoi pretendere di giocare per lo scudetto. Vorrei segnalargli quello che ha fatto il presidente del Como, allontanando i tifosi che stavano inneggiando cori contro la dirigenza nerazzurra. Caro Chivu, la classe non è acqua".
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