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Milan, il dato emerso dopo la sconfitta con l’Udinese è preoccupante: record negativo

Milan-Udinese 0-3, record negativo per i rossoneri: ecco di cosa si tratta
Il Milan cade a San Siro contro l’Udinese e aggiorna un dato che non si vedeva dalla stagione 2020-2021, quando in panchina sedeva Stefano Pioli
Redazione PM

Il Milan è uscito sconfitto dalla 32ª giornata di Serie A con un netto 0-3 contro l’Udinese a San Siro. Una gara compromessa già nel primo tempo, indirizzata dall’autogol sfortunato di Bartesaghi e dal raddoppio di Ekkelenkamp. Nella ripresa i rossoneri provano a reagire, ma nel finale arriva il colpo di grazia firmato Atta, già decisivo nell’azione del vantaggio friulano. È il secondo ko consecutivo dopo quello contro il Napoli.

Milan, due sconfitte senza gol segnati: non accadeva dal 2021

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Il dato che preoccupa maggiormente riguarda l’attacco: due sconfitte di fila senza segnare. Un evento che riporta le lancette indietro di 1875 giorni, alla stagione 2020-2021. Allora il Milan di Stefano Pioli cadde contro lo Spezia (2-0) e nel derby con l’Inter (0-3), un doppio stop che segnò la fine delle ambizioni Scudetto del Diavolo.

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Quel precedente, però, si chiuse con il ritorno in Champions League grazie al secondo posto finale. Oggi il paragone assume anche un valore simbolico: i rossoneri  devono reagire subito. Perché il Milan si gioca tutto nelle prossime settimane e il margine d’errore è ormai ridotto al minimo.

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