Milan-Udinese 0-3, record negativo per i rossoneri: ecco di cosa si tratta

Il Milan cade a San Siro contro l’Udinese e aggiorna un dato che non si vedeva dalla stagione 2020-2021, quando in panchina sedeva Stefano Pioli

Il Milan è uscito sconfitto dalla 32ª giornata di Serie A con un netto 0-3 contro l’Udinese a San Siro. Una gara compromessa già nel primo tempo, indirizzata dall’autogol sfortunato di Bartesaghi e dal raddoppio di Ekkelenkamp. Nella ripresa i rossoneri provano a reagire, ma nel finale arriva il colpo di grazia firmato Atta, già decisivo nell’azione del vantaggio friulano. È il secondo ko consecutivo dopo quello contro il Napoli.