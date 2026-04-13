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Vietata la trasferta per Verona-Milan, l’appello della Curva Sud: “Non comprate i biglietti”

Verona-Milan, trasferta vietata: il comunicato della Curva Sud
L'ONMS ha vietato la trasferta dei tifosi rossoneri residenti in Lombardia anche in occasione di Verona-Milan: la presa di posizione della Curva Sud
Redazione PM

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, in vista di Verona-Milan del 19 aprile, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha disposto il blocco della vendita dei biglietti per il settore ospiti. Una scelta che ha scatenato la rabbia dei tifosi rossoneri, che dopo la trasferta di Napoli si vedono annullare un'altra possibilità di mostrare la propria vicinanza alla squadra in un momento delicato della stagione. L'AIMC ha già predisposto un ricorso in vista della decisione, ma i margini di successo sono ridotti.

Verona-Milan, il comunicato della Curva Sud

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La Curva Sud del Milan, come al solito, non è rimasta a guardare. Il tifo organizzato ha diffuso un comunicato sui propri canali social per invitare i milanisti a non comprare alcun biglietto per la sfida contro il Verona. Di seguito, la nota ufficiale degli ultras rossoneri.

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"Nell'attesa di conoscere l'esito definitivo sul divieto di trasferta a Verona per i residenti in Lombardia, invitiamo il resto dei tifosi rossoneri a NON COMPRARE alcun biglietto per la partita di domenica prossima..."

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