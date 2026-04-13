Verona-Milan, trasferta vietata: il comunicato della Curva Sud

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, in vista di Verona-Milan del 19 aprile, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha disposto il blocco della vendita dei biglietti per il settore ospiti. Una scelta che ha scatenato la rabbia dei tifosi rossoneri, che dopo la trasferta di Napoli si vedono annullare un'altra possibilità di mostrare la propria vicinanza alla squadra in un momento delicato della stagione. L'AIMC ha già predisposto un ricorso in vista della decisione, ma i margini di successo sono ridotti.