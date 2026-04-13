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Milan, Saelemaekers in calo netto dopo il Lecce: c’è un dato che inizia davvero a preoccupare

Milan, Saelemaekers in calo netto dopo il Lecce: c'è un dato che inizia davvero a preoccupare
Dopo Milan-Lecce iniziano a preoccupare le prestazioni in calo di Alexis Saelemaekers. Ecco i dati che certificano la flessione del belga nella nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan sta facendo più fatica in questo 2026 specialmente dal mese di marzo in poi. Uno dei calciatori in calo è Alexis Saelemaekers: l'esterno belga sembra essere a secco di benzina dopo una prima parte di stagione giocata a mille. L'ex Bologna resta fondamentale per l'equilibrio tattico di Massimiliano Allegri, ma è chiaro che sia al momento meno lucido e meno efficace.

Milan, il calo di Saelemaekers visto dai numeri

Abbiamo voluto analizzare le partite di Saelemaekers da inizio stagione in Serie A fino a Milan-Lecce 1-0, confrontandole con i suoi numeri post Milan-Lecce. Questo perché il belga si è fatto male muscolarmente proprio nella sfida di San Siro, dove aveva dominato nel secondo tempo. Da quella gara in poi l'ex Roma è andato visibilmente in calando: possibile anche che l'infortunio lo abbia rallentato. Dopo una lunga e attenta analisi, abbiamo cercato i dati più significativi ed è apparsa una statistica che spiega molto il calo del numero 56 rossonero. Ecco cosa dicono i dati grazie al lavoro di 'Opta' e 'Sofascore'. Partiamo dai minuti in campo: in questa ultima parte di stagione Saelemaekers di media sta giocando 13 minuti in meno, non ha segnato né servito assist per i compagni. Sono calati i numeri a partita di media, così come sono in netto calo i dribbling riusciti e si sono quasi dimezzati i duelli vinti a partita: fino a Milan-Lecce il belga vinceva 6,52 duelli di media, dopo quella partita calo drastico a 3,78. Ecco la grafica con i numeri di Saelemaekers

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Era evidente anche dal campo, ma le statistiche certificano che da febbraio in poi Saelemaekers è in netto calo a livello di prestazioni viste in campo. Ci sta visto che il belga è stato sempre tra i più positivi della prima parte della stagione del Milan e ci potrebbe essere un calo fisico fisiologico. L'ex Bologna ha giocato quasi sempre e spesso per tanti minuti correndo avanti e indietro sulla fascia destra. Non è un caso che il suo minutaggio sia in calo. I duelli vinti poi testimoniano l'impatto minore in attacco e si vede anche nella fase offensiva del Milan: i rossoneri risentono di un Saelemaekers molto meno brillante.

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