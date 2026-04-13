Era evidente anche dal campo, ma le statistiche certificano che da febbraio in poi Saelemaekers è in netto calo a livello di prestazioni viste in campo. Ci sta visto che il belga è stato sempre tra i più positivi della prima parte della stagione del Milan e ci potrebbe essere un calo fisico fisiologico. L'ex Bologna ha giocato quasi sempre e spesso per tanti minuti correndo avanti e indietro sulla fascia destra. Non è un caso che il suo minutaggio sia in calo. I duelli vinti poi testimoniano l'impatto minore in attacco e si vede anche nella fase offensiva del Milan: i rossoneri risentono di un Saelemaekers molto meno brillante.
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