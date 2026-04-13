Abbiamo voluto analizzare le partite di Saelemaekers da inizio stagione in Serie A fino a Milan-Lecce 1-0, confrontandole con i suoi numeri post Milan-Lecce. Questo perché il belga si è fatto male muscolarmente proprio nella sfida di San Siro, dove aveva dominato nel secondo tempo. Da quella gara in poi l'ex Roma è andato visibilmente in calando: possibile anche che l'infortunio lo abbia rallentato. Dopo una lunga e attenta analisi, abbiamo cercato i dati più significativi ed è apparsa una statistica che spiega molto il calo del numero 56 rossonero. Ecco cosa dicono i dati grazie al lavoro di 'Opta' e 'Sofascore'. Partiamo dai minuti in campo: in questa ultima parte di stagione Saelemaekers di media sta giocando 13 minuti in meno, non ha segnato né servito assist per i compagni. Sono calati i numeri a partita di media, così come sono in netto calo i dribbling riusciti e si sono quasi dimezzati i duelli vinti a partita: fino a Milan-Lecce il belga vinceva 6,52 duelli di media, dopo quella partita calo drastico a 3,78. Ecco la grafica con i numeri di Saelemaekers.