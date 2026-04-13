Milan, Allegri ai saluti? Pareggio della Primavera. Occhi su Rashford

A due giorni dalla pesante sconfitta di San Siro contro l'Udinese, il Milan continua a comparire sulle pagine dei quotidiani e nelle home page di numerosi siti sportivi. I rossoneri, intanto, sono già concentrati sulla trasferta di Verona, anche se il futuro di Allegri sulla panchina del Diavolo sembra più in bilico che mai. Si continua a lavorare anche sul calciomercato, dove la dirigenza sta monitorando diversi profili internazionali per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Ecco, di seguito, le Top News pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, lunedì 13 aprile 2026.
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Milan, ripresa degli allenamenti in vista del Verona. Allegri in Nazionale? Calciomerato: Rashford nel mirino
Dalla Primavera alle novità di calciomercato: le Top News pubblicate da Pianeta Milan nella giornata di oggi, lunedì 13 aprile 2026