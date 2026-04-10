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Verona-Milan, trasferta vietata ai tifosi rossoneri residenti in Lombardia: il comunicato della Curva Sud

Trasferta vietata per Verona-Milan, la Curva Sud: 'Ennesimo folle divieto'
Verona-Milan senza tifosi ospiti dalla Lombardia: nuova trasferta vietata e dura presa di posizione della Curva Sud
Redazione PM

Nuovo stop per i tifosi rossoneri. Dopo il divieto imposto dal prefetto di Napoli per la gara in Campania, arriva un’ulteriore restrizione: per Verona-Milan è stata vietata la trasferta ai sostenitori residenti in Lombardia.

La comunicazione è stata diffusa attraverso una storia Instagram della Curva Sud del Milan, che ha espresso forte contrarietà alla decisione. Nel messaggio si parla di “ennesimo folle divieto”, ritenuto privo di fondamento e rivolto indiscriminatamente a tutti i residenti in Lombardia. Di seguito, la nota ufficiale del tifo organizzato.

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"È di poco fa l'ennesimo folle divieto di seguire la nostra squadra in trasferta. Circoscritto a tutti i residenti in Lombardia, decisione che come accade viene presa da gente che non ha mai messo piede in uno stadio. Ci troviamo ancora una volta di fronte ad un abuso vero e proprio, impossibilitati a sostenere la nostra squadra in una partita importante per le sorti dlla nostra stagione, senza contare che come accaduto a Napoli settimana scorsa, nessuno rimborserà voli, treni, pullman già prenotati da tempo. Staremo a vedere se anche in questa circostanza la società Milan resterà immobile e silente di fronte al nuovo torto fatto ai tifosi rossoneri..."

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