Trasferta vietata per Verona-Milan, la Curva Sud: 'Ennesimo folle divieto'

"È di poco fa l'ennesimo folle divieto di seguire la nostra squadra in trasferta. Circoscritto a tutti i residenti in Lombardia, decisione che come accade viene presa da gente che non ha mai messo piede in uno stadio. Ci troviamo ancora una volta di fronte ad un abuso vero e proprio, impossibilitati a sostenere la nostra squadra in una partita importante per le sorti dlla nostra stagione, senza contare che come accaduto a Napoli settimana scorsa, nessuno rimborserà voli, treni, pullman già prenotati da tempo. Staremo a vedere se anche in questa circostanza la società Milan resterà immobile e silente di fronte al nuovo torto fatto ai tifosi rossoneri..."