PIANETAMILAN i nostri video Curva Sud a Milanello: cori dei tifosi del Milan contro i sostenitori dell’Inter
NAPOLI-MILAN
Curva Sud a Milanello: cori dei tifosi del Milan contro i sostenitori dell’Inter
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Curva Sud in mattinata a Milanello per sostenere i rossoneri in vista di Napoli-Milan: c'è stato spazio anche per un pensiero ai rivali
La Curva Sud, cuore della tifoseria organizzata del Diavolo, si è recata in mattinata a Milanello per sostenere i giocatori rossoneri e l'allenatore Massimiliano Allegri in vista di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata di Serie A che si giocherà lunedì sera allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli. C'è stato spazio anche per un pensiero ai rivali storici: ecco, nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi, i cori contro i sostenitori dell'Inter!