Cattaneo: 'Allegri ha tappato tutti i buchi del Milan a inizio stagione'

Milan, Cattaneo: «Allegri poteva alzare un pochino il coraggio»

“A me sembra che questo Milan aveva l’esigenza di normalizzare la situazione ad inizio stagione", esordisce Marco Cattaneo."Ed è un grandissimo merito di Allegri esserci riuscito", aggiunge. Senza dubbio dopo l'ottavo posto della scorsa stagione il Milan aveva bisogno di ritrovare delle certezze. La gestione Fonseca-Conceicao aveva generato caos e perdita di lucidità, anche nei giocatori più importanti: "Ha tappato tutti i buchi, ha sistemato tutte le lacune in una situazione societaria complicata", questo è come effettivamente la società appariva la scorsa stagione. Senza i risultati tutto viene messo in discussione.