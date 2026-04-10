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Milan, Cattaneo: “Allegri ha il merito di aver normalizzato la situazione a inizio stagione, ma adesso…”

Cattaneo: 'Allegri ha tappato tutti i buchi del Milan a inizio stagione'
Marco Cattaneo analizza il percorso di Allegri al Milan: dal buon impatto di inizio stagione alle accuse di mancata evoluzione
Redazione PM

Nell'ultima puntata di 'Elastici', podcast in onda sui canali di 'Cronache di Spogliatoio', Marco Cattaneo è intervenuto per parlare della stagione del Milan. Il conduttore ha elogiato Allegri per il lavoro svolto per "normalizzare la situazione" a inizio stagione, ma sottolinea anche la mancata evoluzione nella seconda.

Milan, Cattaneo: «Allegri poteva alzare un pochino il coraggio»

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“A me sembra che questo Milan aveva l’esigenza di normalizzare la situazione ad inizio stagione", esordisce Marco Cattaneo."Ed è un grandissimo merito di Allegri esserci riuscito", aggiunge. Senza dubbio dopo l'ottavo posto della scorsa stagione il Milan aveva bisogno di ritrovare delle certezze. La gestione Fonseca-Conceicao aveva generato caos e perdita di lucidità, anche nei giocatori più importanti:  "Ha tappato tutti i buchi, ha sistemato tutte le lacune in una situazione societaria complicata", questo è come effettivamente la società appariva la scorsa stagione. Senza i risultati tutto viene messo in discussione.

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Passando alla seconda parte di stagione, Cattaneo accusa Allegri di non essersi evoluto: "Superato questo periodo di normalizzazione non ha fatto niente di più rispetto a quello che aveva fatto prima. Allegri poteva alzare un pochino il coraggio, il tema è proprio su quali saranno le prospettive future".

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