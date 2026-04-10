Milan, Bucchioni: 'Vi spiego qual è il problema di Allegri...'

La sconfitta contro il Napoli ha riacceso le preoccupazioni dei tifosi rossoneri: lo scudetto è sfumato definitivamente e ora il Milan deve guardarsi le spalle dalle inseguitrici (Como, Juventus e Roma). Massimiliano Allegri è tornato al centro delle polemiche, accusato di difensivismo e mancanza di coraggio. Tra i più duri, anche Enzo Bucchioni, che ha criticato il tecnico toscano perché "mette al centro i giocatori e non il gioco". Di seguito, l'intervento del giornalista ai microfoni di 'TMW Radio'.