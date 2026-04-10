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Bucchioni: “Allegri mette al centro i giocatori e non il gioco, dovrebbe inventarsi qualcosa…”

Milan, Bucchioni: 'Vi spiego qual è il problema di Allegri...'
Enzo Bucchioni così sui problemi del Milan e su Massimiliano Allegri: le sue parole sulle frequenze di 'TMW Radio'
Redazione PM

La sconfitta contro il Napoli ha riacceso le preoccupazioni dei tifosi rossoneri: lo scudetto è sfumato definitivamente e ora il Milan deve guardarsi le spalle dalle inseguitrici (Como, Juventus e Roma). Massimiliano Allegri è tornato al centro delle polemiche, accusato di difensivismo e mancanza di coraggio. Tra i più duri, anche Enzo Bucchioni, che ha criticato il tecnico toscano perché "mette al centro i giocatori e non il gioco". Di seguito, l'intervento del giornalista ai microfoni di 'TMW Radio'.

"Non vedo rischi. Se vedi il Como, ma anche Juve e Roma non è che abbiano rendimenti costanti. Non ha il fiato sul collo, ma il Milan i problemi ce li ha. Allegri mette al centro i giocatori e non il gioco, e se ti calano i migliori ecco che il rendimento cala. Qualcosa dovrebbe inventarsi Allegri. E credo che il ritorno di Gimenez può dare una mano in zona gol".

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