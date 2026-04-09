Calciomercato Milan, per l’attacco rispunta Jackson: ecco l’idea dei rossoneri. Occhio a due alternative
Non, infatti, è tanto distante dal Milan di Allegri il Como di Cesc Fàbregas (58 punti), mentre Juventus (57), Roma (54) e Atalanta (53), stanno - per ora - lottando per la quarta posizione in classifica. Il tecnico dei rossoneri, Allegri, presenterà i temi principali di Milan-Udinese in conferenza domani, venerdì 10 aprile, alle ore 12:00, nella sala stampa del centro sportivo di Milanello. Potrete seguire l'evento, LIVE, sui canali ufficiali di A.C.Milan. Oppure, in diretta testuale, su 'PianetaMilan.it'.
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