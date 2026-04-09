Il Milan, con il k.o. del 'Maradona' di lunedì scorso, è scivolato a 9 punti dall'Inter e ha visto complicarsi notevolmente le chance di poter lottare per lo Scudetto. Il Diavolo tiene un ottimo passo, con 63 punti dopo 31 giornate di campionato, ma ora deve necessariamente anche guardarsi le spalle, visto che è scivolato al terzo posto in classifica in Serie A.