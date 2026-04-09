PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan-Udinese: data, orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri

CONFERENZA

Milan-Udinese: data, orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri

Milan-Udinese: data, orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, terrà la conferenza stampa di presentazione di Milan-Udinese, partita della 32^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma sabato 11 aprile alle ore 18:00 allo stadio di 'San Siro'. Ecco quando
Daniele Triolo Redattore 

Reduce dalla sconfitta esterna (0-1) contro il Napoli di Antonio Conte, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà a giocare a 'San Siro' per il match della 32^ giornata della Serie A 2025-2026. In calendario, sabato 11 aprile alle ore 18:00, c'è infatti la sfida contro l'Udinese di Kosta Runjaić.

Il Milan, con il k.o. del 'Maradona' di lunedì scorso, è scivolato a 9 punti dall'Inter e ha visto complicarsi notevolmente le chance di poter lottare per lo Scudetto. Il Diavolo tiene un ottimo passo, con 63 punti dopo 31 giornate di campionato, ma ora deve necessariamente anche guardarsi le spalle, visto che è scivolato al terzo posto in classifica in Serie A.

LEGGI ANCHE

Non, infatti, è tanto distante dal Milan di Allegri il Como di Cesc Fàbregas (58 punti), mentre Juventus (57), Roma (54) e Atalanta (53), stanno - per ora - lottando per la quarta posizione in classifica. Il tecnico dei rossoneri, Allegri, presenterà i temi principali di Milan-Udinese in conferenza domani, venerdì 10 aprile, alle ore 12:00, nella sala stampa del centro sportivo di Milanello. Potrete seguire l'evento, LIVE, sui canali ufficiali di A.C.Milan. Oppure, in diretta testuale, su 'PianetaMilan.it'.

Leggi anche
Napoli-Milan, Conte: “Per noi è dovuto vincere e per loro no?”
Napoli-Milan, Gutierrez punta allo Scudetto: “Aspettiamo perdano”

© RIPRODUZIONE RISERVATA