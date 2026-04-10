Milan, Allegri si sbilancia e studia l'assetto anti-Udinese. Occhi su Solet...

Giornata piena di notizie sul Milan, che alla viglia del match contro l'Udinese è finito sulle pagine di numerosi quotidiani, sportivi e non, oltre che nelle home page di svariati siti web. Dalla conferenza stampa di Allegri, che ha analizzato i possibili temi della sfida di San Siro, fino al calciomercato, che sta prendendo sempre più piede a pochi mesi dall'apertura della sessione estiva. Vediamo, nelle prossime slide, le Top News raccolte dalla redazione di Pianeta Milan nella giornata di oggi, venerdì 10 aprile 2026. PROSSIMA SCHEDA