Allegri nuovo CT della Nazionale? Trevisani conferma. La situazione

Arrivano conferme importanti sul capitolo Allegri-Nazionale: le ultime novità riportate da Riccardo Trevisani
Continuano a susseguirsi le indiscrezioni sul futuro di Massimiliano Allegri.Dopo le voci che lo accostavano al Real Madrid, l'addio di Gennaro Gattuso dalla panchina della Nazionale ha acceso anche i radar azzurri sul tecnico rossonero. In conferenza stampa, l'allenatore toscano ha ribadito come la sua priorità in questo momento sia il Milan, ma la sua permanenza, in questo momento, non è più così scontata.
Nazionale, Trevisani: «Malagò presidente, Ranieri direttore tecnico e Allegri allenatore»
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Secondo quanto riportato da Riccardo Trevisani, l'allenatore toscano sarebbe a un passo dal diventare il nuovo CT della Nazionale. Nel suo intervento ai microfoni di 'Radio Manà Manà', il giornalista ha rivelato un'indiscrezione secondo cui il prossimo board dell'Italia dovrebbe essere composto da Giovanni Malagò, Claudio Ranieri e Massimiliano Allegri. Di seguito, le sue parole.