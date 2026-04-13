Milan, Adani sbotta: 'Le scuse del modulo sono cazzate '

Milan, Adani: «Credevo in questo nuovo modo di esprimersi di Allegri...» — Su Allegri: “Credevo in questo progetto, credevo in un nuovo modo di esprimersi di Allegri dopo un anno fermo e dopo gli insuccessi negli ultimi anni. Ho visto anche partite ottime onestamente, ho visto anche delle vittorie ottenute un po' alla Allegri, però ho visto una continuità e una compattezza di squadra. Un gruppo che ha sempre creduto nel lavoro”.

Sul modulo: “Questa è una squadra in cui gli attaccanti sembrano improvvisati nel modo in cui giocano a calcio. Ora verranno fuori le cazzate del 4-3-3, il Milan le ultime sconfitte le ha fatte con il 3-5-2. In casa della Lazio ha cambiato 4 moduli eppure non ha fatto tiri in porta”.

Sul momento di forma del Milan:"Il Milan sembra non avere connessione, ha perso la compattezza che aveva a inizio anno. Ha perso la tenuta difensiva, attacca male e difende anche peggio. Mi risulta strano dopo 8/9 mesi di lavoro. Mi dispiace perché devo rivedere le mie previsioni che erano volta al bene, al giusto. Vedo poca costruzione per il futuro, con alcuni punti troppo negativi, uno su tutti l'attacco".