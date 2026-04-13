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Ravezzani: “Allegri? Ecco cosa ha sbagliato. Cardinale ha solo un obiettivo: guadagnare”

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Nel canale YouTube di QSVS, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha voluto parlare id alcuni problemi del Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel canale YouTube di QSVS, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha voluto spendere alcune parole sui problemi che stanno alla base del Milan e che, di conseguenza, non riescono a 'farla diventare' una squadra in grado di vincere (al giorno d'oggi). Ravezzani, ovviamente, ha parlato anche di Gerry Cardinale, patron rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Allegri ha sbagliato nell'avere evidentemente un po' di ansia e nel cambiare il Milaninserendo Athekame, togliendo Tomori, volendo fare una formazione più offensiva, quando forse era il caso invece di essere molto più conservativi. C'è un problema a monte del Milan ovvero che non è strutturato per vincere lo scudetto. Se va in Champions League ha fatto molto bene. Perché? Perché è una società che non vuole vincere quella rossonera, bisogna che lo diciamo con grande serenità ma anche con grande forza.

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La gestione del Milan affidata a un imprenditore americano, che non aveva i soldi per fare l'operazione, perché l'ha dovuta fare un po' a credito, questo imprenditore americano ha un solo obiettivo: guadagnare. Come? Facendo sempre degli utili di bilancio. Allora, se il tuo dirigente apicale che è Giorgio Furlani è chiamato a vincere lo scudetto del bilancio, e cioè ad avere sempre un bilancio utile, per poi poter vendere la società, evidentemente il tuo punto di arrivo sarà sempre e solo avere il bilancio positivo. Per fare questo il Milan ha venduto i suoi giocatori migliori, perché erano gli unici ad avere mercato, non ha fatto delle scelte tecniche".

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