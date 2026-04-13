La gestione del Milan affidata a un imprenditore americano, che non aveva i soldi per fare l'operazione, perché l'ha dovuta fare un po' a credito, questo imprenditore americano ha un solo obiettivo: guadagnare. Come? Facendo sempre degli utili di bilancio. Allora, se il tuo dirigente apicale che è Giorgio Furlani è chiamato a vincere lo scudetto del bilancio, e cioè ad avere sempre un bilancio utile, per poi poter vendere la società, evidentemente il tuo punto di arrivo sarà sempre e solo avere il bilancio positivo. Per fare questo il Milan ha venduto i suoi giocatori migliori, perché erano gli unici ad avere mercato, non ha fatto delle scelte tecniche".