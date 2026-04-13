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Milan, le notizie Top di oggi: Leao ai saluti. Tare, nuovo nome in arrivo? Intanto Zaniolo…

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Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, lunedì 13 aprile 2026. Tra mercato e...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

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Nella giornata di oggi, lunedì 13 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere altrimenti vista la bruttissima sconfitta contro l'Udinese. E' ora, però, di pensare già al prossimo impegno: la gara contro il Verona, in programma domenica alle 15:00. Spazio, però, anche al calciomercato, con dei nomi molto interessanti che potrebbero far sognare tutto il mondo rossonero, am anche con alcuni addii che potrebbero alimentare alcuni dissapori.. Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA

NUOVO NOME IN ATTACCO

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Secondo quanto riferito da 'TeamTALK', il Milan sarebbe interessato a Gonçalo Ramos per il calciomercato estivo. Il giovane classe 2001 portoghese avrebbe attirato le attenzioni del Milan grazie ai 11 gol  2 assist forniti in 38 partite. La valutazione? 35 milioni di euro.

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PROSSIMA SCHEDA

LEAO AI SALUTI?

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Sembra ormai quasi certo l'addio di Leao al Milan al empine della stagione. Dopo i fischi di San Siro e il cambio modulo di Allegri, il portoghese potrebbe salutare.

La dirigenza rossonera, se arrivasse un'offerta congrua, lascerebbe partire il suo numero 10. Interessato al portoghese c'è il Manchester United, am non sono da escludere alcune proposte dall'Arabia.

PROSSIMA SCHEDA

ESTUPINAN

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Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo ed esperto di mercato Nicolò Schirasu 'X', al termine della stagione Estupiñán potrebbe lasciare il Milan. "Il Milan non è soddisfatto delle prestazioni di Pervis Estupiñán ed è pronto a venderlo"

"Il Milan ha già aperto il dialogo con il suo agente Jorge Mendes per trovare una soluzione durante la finestra estiva di calciomercato...."

PROSSIMA SCHEDA

ZANIOLO

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Come sappiamo, il Milan è alla ricerca di un attaccante da regalare a Massimiliano Allegri. Osservato speciale nella gara contro i rossoneri era proprio l'ex bomber della Roma Nicolò Zaniolo.

L'Udinese vorrebbe riscattare l'attaccante dal Galatasaray e il Milan potrebbe approfittarne aggiungono cos', un nome italiano utile per le liste. il costo? Non eccessivo.

 

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