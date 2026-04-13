Nella giornata di oggi, lunedì 13 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere altrimenti vista la bruttissima sconfitta contro l'Udinese. E' ora, però, di pensare già al prossimo impegno: la gara contro il Verona, in programma domenica alle 15:00. Spazio, però, anche al calciomercato, con dei nomi molto interessanti che potrebbero far sognare tutto il mondo rossonero, am anche con alcuni addii che potrebbero alimentare alcuni dissapori.. Vediamo ora insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA