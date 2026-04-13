PROSSIMA SCHEDA
LEAO AI SALUTI?—
Sembra ormai quasi certo l'addio di Leao al Milan al empine della stagione. Dopo i fischi di San Siro e il cambio modulo di Allegri, il portoghese potrebbe salutare.
La dirigenza rossonera, se arrivasse un'offerta congrua, lascerebbe partire il suo numero 10. Interessato al portoghese c'è il Manchester United, am non sono da escludere alcune proposte dall'Arabia.
PROSSIMA SCHEDA
ESTUPINAN—
Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo ed esperto di mercato Nicolò Schirasu 'X', al termine della stagione Estupiñán potrebbe lasciare il Milan. "Il Milan non è soddisfatto delle prestazioni di Pervis Estupiñán ed è pronto a venderlo"
"Il Milan ha già aperto il dialogo con il suo agente Jorge Mendes per trovare una soluzione durante la finestra estiva di calciomercato...."
PROSSIMA SCHEDA
ZANIOLO—
Come sappiamo, il Milan è alla ricerca di un attaccante da regalare a Massimiliano Allegri. Osservato speciale nella gara contro i rossoneri era proprio l'ex bomber della Roma Nicolò Zaniolo.
L'Udinese vorrebbe riscattare l'attaccante dal Galatasaray e il Milan potrebbe approfittarne aggiungono cos', un nome italiano utile per le liste. il costo? Non eccessivo.
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