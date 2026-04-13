I segnali chiari della confusione preoccupante del Milan sono arrivati soprattutto dal centrocampo e riguardano due giocatori chiave del Milan e Massimiliano Allegri. Partiamo con Adrien Rabiot: anche il francese che per tutta la stagione è stato decisivo per il Diavolo ha giocato male e il simbolo della sua partita negativa arriva sul terzo gol, quello di Atta. Palla persa malamente a centrocampo, lamentele con l'arbitro per un presunto fallo non fischiato e secondo contrasto perso. Da lì nasce il terzo gol dell'Udinese. Un atteggiamento passivo mai visto dal francese in maglia rossonera. L'episodio che riguarda Modric e Allegri è lo stesso: il croato sembra stanco (ed è anche naturale visto che ha giocato praticamente sempre) e anche poco lucido in certe circostanze, tanto che Allegri pensa per minuti di cambiarlo per inserire Nkunku. Un cambio che ritarda per essere effettuato poi al minuto 74 dopo il terzo gol bianconero, con l'allenatore rossonero che ha cambiato idea più volte come ci hanno raccontato a 'DAZN'. Se Allegri pensa di togliere dal campo Modric è già un segnale negativo, se è anche confuso dalle mosse da fare è un'aggravante ulteriore. Confusione e atteggiamento sbagliato del Milan che quindi traspaiono anche dai suoi tre leader indiscussi.