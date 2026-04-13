Criscitiello: "Milan. Furlani e Cardinale sono uomini di finanza, non di campo"

"Le società che funzionano meglio sono quelle snelle - ha proseguito Criscitiello sul tema -. A 'Casa Milan' ci sono troppi piani e troppi uffici. La catena di comando è complessa e arrugginita. Sta di fatto che un club così importante non può andare avanti per molto. Servono uomini di calcio. Dispiace dirlo ma Furlani e Cardinale sono uomini di numeri e alta finanza. Gli errori del Milan quest’anno sono stati molteplici e il crollo improvviso, unito alle occasioni perse, non può essere giustificato da un semplice “non potevamo lottare per lo Scudetto”. Avevi una sola competizione e sei il Milan. Certo che devi lottare per lo Scudetto. Lo impone la tua storia e tua gloria".