"I numeri sono sportivamente drammatici per il Milan perché non soltanto il numero tre, dei tre gol subiti dall'Udinese in casa a 'San Siro', con la sottolineatura dei fischi come colonna sonora del pubblico rossonero ad accompagnare l'uscita dal campo della squadra ma anche i numeri delle ultime giornate, tre sconfitte nelle ultime quattro, quattro nelle ultime sette giornate".

"Questo è il crollo quasi verticale del Milan che dopo aver accarezzato il sogno dello Scudetto, il sogno del secondo posto e poi l'incubo del quarto posto. Si perché il Milan se continua così mette seriamente a rischio il quarto posto che è vitale per il mercato e per il bilancio", ha chiosato Sabatini.