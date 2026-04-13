PIANETAMILAN news milan ultime notizie Sabatini: “Crollo quasi verticale del Milan: seriamente a rischio il quarto posto”

ULTIME MILAN NEWS

Sabatini: “Crollo quasi verticale del Milan: seriamente a rischio il quarto posto”

Sabatini: 'Crollo quasi verticale del Milan: seriamente a rischio il quarto posto'
Sandro Sabatini, giornalista sportivo, ha commentato la sconfitta rimediata sabato, con un pesante 0-3, dal Milan di Massimiliano Allegri a 'San Siro contro l'Udinese. Si è trattato del terzo k.o. per il Diavolo nelle ultime quattro gare
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri ha dapprima detto addio ai sogni Scudetto con le due sconfitte consecutive in trasferta senza gol all'attivo (entrambe per 0-1) contro Lazio e Napoli. Quindi, il pesante rovescio (0-3) dell'ultimo weekend di campionato a 'San Siro' contro l'Udinese ha sancito come andrà sudata anche la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Un posto che sembrava praticamente assegnato è tornato in discussione per via di un mese nero in cui il Diavolo ha battuto soltanto il Torino (3-2) in casa e con molta fatica. Il giornalista sportivo Sandro Sabatini, attraverso un video publicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', ha commentato il momento orribile di Mike Maignan e compagni.

LEGGI ANCHE

"I numeri sono sportivamente drammatici per il Milan perché non soltanto il numero tre, dei tre gol subiti dall'Udinese in casa a 'San Siro', con la sottolineatura dei fischi come colonna sonora del pubblico rossonero ad accompagnare l'uscita dal campo della squadra ma anche i numeri delle ultime giornate, tre sconfitte nelle ultime quattro, quattro nelle ultime sette giornate".

"Questo è il crollo quasi verticale del Milan che dopo aver accarezzato il sogno dello Scudetto, il sogno del secondo posto e poi l'incubo del quarto posto. Si perché il Milan se continua così mette seriamente a rischio il quarto posto che è vitale per il mercato e per il bilancio", ha chiosato Sabatini.

Leggi anche
Pistocchi senza peli sulla lingua: “Un Milan molto deludente, senza idee e senza gioco”
Pistocchi si scaglia contro Allegri: “Quando il Milan trionfa vince Max, se si perde è per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA