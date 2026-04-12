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Pistocchi si scaglia contro Allegri: “Quando il Milan trionfa vince Max, se si perde è per i giocatori”

Pistocchi critica: 'Milan senza idea di calcio'. E quel confronto con Pioli ...
Sul proprio profilo X, Maurizio Pistocchi (giornalista) ha aspramente criticato Massimiliano Allegri dopo il k.o. del Milan con l'Udinese. Ecco il suo commento
Redazione

Dopo Napoli, il Milan cade ancora. Questa volta lo fa in modo fragoroso e del tutto inaspettato. Ieri sera, il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri è stato travolto dall'Udinese che ha vinto 0-3 a 'San Siro'.

Dopo questo k.o. il discorso Champions si fa complicato. Se fino a qualche settimana fa il ritorno nella competizione per club più prestigiosa in Europa sembrava solo questione di tempo, ora la distanza con la quinta è di soli cinque e questa sera, in occasione di Como-Inter, potrebbe diminuire ulteriormente. A commentare la disfatta rossonera anche il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X.

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"Forse c’è chi non lo sa, ma alla 32esima di campionato, per tre campionati su 5 il Milan di Pioli aveva fatto più punti di quello di Allegri: 2020/21 66pt, 2021/22 68pt e 2023/24 69pt. Non solo: dava l’idea di avere un progetto, un’idea di calcio, quella che nel Milan ancora non si vede". Prosegue: "Il problema non è solo nella disposizione - il Milan ha perso 5 partite in campionato, 4 con il 5-3-2, contro Cremonese, Parma, Lazio e Napoli, 1 con il 4-3-3 - ma anche nel lavoro sul campo: la squadra non ha una identità collettiva, si muove individualmente e in ritardo, è slegata, senza riferimenti".

"Modric andava gestito, non esaurito"

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E poi le critiche dirette a Massimiliano Allegri sulla gestione della squadra e dei singoli, in particolare di Modric e Leao: "Gioca un calcio povero, che per quasi tutto il campionato è stato esaltato dalla leadership di Modric, straordinario per abnegazione e qualità. Ma Modric ha 40 anni, e non può fare 50 partite: andava gestito, non esaurito. Oggi si torna a parlare di squadra scarsa, un refrain che si ripete, da Torino a Milano: quando vince vince Max, se perde perdono i giocatori. E la folla reagisce con i fischi a Leao, che ha certo delle colpe, ma che non fosse una prima punta si era capito da un po’". Infine, Pistocchi conclude: "E poi, tra compiti dell’allenatore non c’è anche quello di migliorare i giocatori, farli crescere tatticamente e mentalmente? Per 5 mln€ + 2 di bonus dovrebbe essere il minimo".

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