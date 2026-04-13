"Per lo Scudetto hanno fatto bene a crederci, erano lì con l'Inter a giocare anche la Champions, poi chiaro, passano le giornate e i punti si perdono. Il grande problema è tattico, praterie contro l'Udinese, mai viste così quest'anno. Ho dovuto vedere Luka Modric rincorrere a campo aperto su Nicolò Zaniolo, mi ha fatto tenerezza. E poi non concretizzano mai, ma non è che devi per forza segnare, devi concludere in porta, chiudere le azioni e non dare possibilità all'avversario di ripartire, di farti male. Questo Milan non ha capacità di controllare e dominare le partite ...".