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Di Canio: “Ho dovuto vedere Modric rincorrere a campo aperto su Zaniolo: mi ha fatto tenerezza”

Di Canio: 'Ho dovuto vedere Modric rincorrere a campo aperto su Zaniolo: mi ha fatto tenerezza'
L'ex attaccante rossonero Paolo Di Canio, attualmente opinionista su 'Sky Sport', ha commentato l'esito di Milan-Udinese di 'San Siro' e lo strano duello tra Luka Modric e Nicolò Zaniolo. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni sul tema
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri vive un momento nero. Dopo le due sconfitte di fila fuori casa senza gol all'attivo, entrambe per 0-1, contro Lazio e Napoli, costate al Diavolo la lotta Scudetto, è arrivato anche il pesante k.o. interno (0-3) contro l'Udinese. Una battuta d'arresto che ha certificato le difficoltà attuali dei rossoneri, i quali, ora, dovranno sudare le proverbiali sette camicie per conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

L'Udinese ha passeggiato a 'San Siro' e il Diavolo non ha mai dato l'impressione di poter fare male agli uomini di Kosta Runjaić. La squadra è uscita tra i fischi del suo pubblico e notevolmente bastonata, soprattutto nel morale. Di Milan-Udinese e, più in generale, della stagione finora vissuta da Mike Maignan e compagni, ha parlato Paolo Di Canio. L'ex attaccante rossonero (1994-1996), attualmente opinionista per 'Sky Sport', ha parlato così al 'Club' ieri sera.

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"Per lo Scudetto hanno fatto bene a crederci, erano lì con l'Inter a giocare anche la Champions, poi chiaro, passano le giornate e i punti si perdono. Il grande problema è tattico, praterie contro l'Udinese, mai viste così quest'anno. Ho dovuto vedere Luka Modric rincorrere a campo aperto su Nicolò Zaniolo, mi ha fatto tenerezza. E poi non concretizzano mai, ma non è che devi per forza segnare, devi concludere in porta, chiudere le azioni e non dare possibilità all'avversario di ripartire, di farti male. Questo Milan non ha capacità di controllare e dominare le partite ...".

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